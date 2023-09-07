Müge Anlı'nın kızı Aileler Yarışıyor programına katılmış olması gündemde geniş yankı uyandırdı. Müge Anlı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya Müge Akdağ gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Peki Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ kaç yaşında? Tam ismi ismi Lidya Müge Akdağ olan Müge Anlı'nın kızı ve hayatı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI'NIN KIZI AİLELER YARIŞIYOR'A KATILDI!



Lidya Akdağ, geçtiğimiz Ramazan ayında Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programına katılmıştı.

TürkMedya bünyesinde yayın yapan 360 TV'de ekrana gelen Aileler Yarışıyor'a katılan Lidya Akdağ, arkadaşlarıyla "Kunaryalar" adını verdikleri takımla yarışmaya dahil oldu. Lidya Müge Akdağ, sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

ATV ekranında uzun yıllardır Müge Anlı İle Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya Müge Akdağ'ın kim olduğu, babası ve hayatına ilişkin bilgiler arama motoru üzerinden sorgulanmaya başlandı. İşte Lidya Akdağ hakkında merak edilenler...

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA AKDAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



2002 yılında doğan Lidya Akdağ 2023 yılı itibariyle 21 yaşındadır.

Müge Anlı, Lidya Akdağ'ın babası ile kızı 6 yaşındayken bir anlaşmazlık sonunda ayrılmıştı. Mahkeme kararıyla Lidya Akdağ'ın velayeti annesi Müge Anlı'ya verildi.

İlerleyen zamanda kızları Lidya için sık sık bir araya gelen çift, bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift ilerleyen zamanda tekrar boşandı.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ'dan olan kızı Lidya Akdağ medyadan uzak duruyor.

Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü okuyan Lidya Müge Akdağ, ailesinin yanı sıra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor.

Müge Anlı verdiği bir röportajda kızı Lidya Akdağ için, "Ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.