Müge Anlı'nın kızı Lidya Akdağ ile ilgili araştırmalar, evleneceği haberini açıklamasıyla birlikte gündeme geldi. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklayan Müge Anlı, kızı Lidya2nın babasıyla 2 kez evlendi. Peki Müge Anlı'nın kızı kaç yaşında, nerede okuyor? İşte Müge Anlı'nın kızı ve eski eşi hakkında merak edilenler...

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı 1973'te İstanbul'da doğdu. 48 yaşında olan Müge Anlı, kendisinden 10 yaş büyük olan Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine girecek.

Müge Anlı'nın canlı yayında "Evleniyorum" ilanının ardından müstakbel eşi, Şinasi Yüzbaşıoğlu bir anda sosyal medyada gündem oldu.

MÜGE ANLI'NIN İLK EŞİ BURHAN AKDAĞ KİMDİR?

1973 İstanbul doğumlu olan Müge Anlı ilk evliliğini Burhan Akdağ ile yaptı. Müge Anlı'nın bu evlilikten bir kızı oldu.

Müge Anlı ve Burhan Akdağ olaylı bir boşanma ve velayet süreci yaşadı. Burhan Akdağ bir dönemin en ünlü magazin programı yapımcısıydı.

O dönemler magazin muhabirliği yapan Müge Anlı, ilk eşi Gürhan Akdağ ile Kanal 6'da tanıştı. Kanalda magazin müdürlüğü yapan Gürhan Akdağ ile evlendi. Bu evlilikten Müge Anlı'nın kızı Lidya dünyaya geldi.

MÜGE ANLI'NIN KIZI KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı ile 1993 yılında Burhan Akdağ ile nikah masasına oturdu ve 2002 yılında kızı Lidya doğdu. Müge Anlı'nın kızı Lidya şimdi 20 yaşında.

Müge Anlı, kızı Lidya'yı kameralardan uzak tutuyor.

Kızı Lidya'nın doğumundan sonra Müge Anlı ve eşi Burhan Akdağ arasında giderek büyüyen bir anlaşmazlık başladı ve boşanmaya karar verdiler.

Müge Anlı, Lidya Akdağ'ın babası ile kızı 6 yaşındayken hızlı bir şekilde boşandı.

Boşandıktan sonra kızları Lidya nedeniyle sık sık bir araya gelen Müge Anlı ve Gürhan Akdağ yeniden evlenmeye karar verdi ve çift 2. kez nikah masasına oturdu.

İkinci kez evlenen çiftin ilişkileri ilk yıllar güzel geçse de yeniden geçimsizlik nedeniyle boşandı. Müge Anlı, eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek dava açtı. Mahkeme, yapılan suçlamaları göz önüne alarak Lidya Müge Akdağ'ın velayetini annesi Müge Anlı'ya verdi.

Müge Anlı, verdiği bir röportajda, "Ben böyle bir çocuk yetiştirdiğim için rabbime şükrediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

2002 doğumlu olan Lidya Müge Akdağ, 2022 yılı itibarıyla 20 yaşındadır.

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA AKDAĞ NEREDE OKUYOR?

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ Koç Üniversitesi'nde okuyor.