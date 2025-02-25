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Müjde Ar kazada yaralandı

Beşiktaş'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan sanatçı Müjde Ar, hastanede tedavi altına alındı.

AA25 Şubat 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
Müjde Ar kazada yaralandı
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Müjde Ar ile eşi eski kültür bakanlarından Mehmet Ercan Karakaş'ın içinde bulunduğu 34 EAC 172 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde Beşiktaş'taki Akat Mahallesi Selçuklu Sokak ile Zeytinoğlu Caddesi kesişiminde seyir halindeyken O.K. idaresindeki 34 TP 9792 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, Ar kazada hafif yaralandı.

Ambulans talep etmeyen Ar, kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Sanatçı Müjde Ar'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ar'ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ar'ın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin gözlem ve takip amacıyla normal hasta odasında devam ettiği kaydedildi.

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