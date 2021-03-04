Murat Boz-Aslı Enver cephesinden yeni gelişme: Bir süre daha...

04 Mart 2021 Perşembe 11:04 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 11:07

'Kardeşim Benim' filminde tanışan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin bir dargın bir barışık ilişkisi 2019'un Ekim ayında bitmişti. İkiliyi birbirine çok yakıştıran hayranları ikilinin her hareketini yakın markaja almış durumda. Öyle ki sosyal medya hesaplarında yakalanan en ufak bir benzerlik bile 'aşk yeniden' dedikodularının fitilini alevliyor.

Son dönemde çiftten art arda kafa karıştıran hamleler gelmeye başladı, yakışıklı şarkıcı Boz, geçtiğimiz yıl Aslı Enver ile çekilen bir fotoğrafını Instagram profilinin arşivden çıkartarak yayınlamış akıllara 'Barıştılar mı?' sorusu gelmişti. Çiftin barışma haberi doğru değildi ama Murat Boz'un umudunu yitirmediği, fotoğraları silmeye kıyamayıp 'arşivlediği' ortaya çıkmış oldu.

Kafalarda soru işareti bırakan diğer hamle ise bu kez güzel oyuncu Enver'den geldi. Enver, Boz'un fan hesaplarından birini yanlışlıkla takip etti. Durumu fark eder etmez takibi sonlandıran güzel oyuncu dikkatli takipçilerinden kaçamadı. Ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarına neden oldu.

Henüz 'stalk' hatası gündemden düşmeden ikiliden heyecanlandıran bir hamle daha geldi. Enver ve Boz sosyal medya hesaplarından aynı emojileri kullanarak fotoğraf paylaştı. Çiftin fanları bu kez barışma haberleri kesin doğru diye umutlanırken son noktayı Aslı Enver sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koydu. Ünlü oyuncu, "Yalnızım, bir süre daha da öyle kalmayı düşünüyorum. Böyle çok mutluyum." dedi.