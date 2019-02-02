Murat Ceylan kimdir kaç yaşında Survivor 2019 yeni sunucusu Murat Ceylan nereli

Murat Ceylan Survivor 2019’da bu yıl sunuculuk yapacağı ile ilgili çıkan haberler üzerine hayat hikayesi merak konusu oldu. İnternet ve sosyal medya üzerinden Survivor 2019 yılının yeni sunucusu Murat Ceylan kimdir nereli kaç yaşında sorusuna yanıt aranırken konuya ilişkin ayrıntılar belli oldu. Survivor Türkiye Yunanistan yarışma programını Acun Ilıcalı ile birlikte sunacak olan Murat Ceylan hakkında merak edilenlere bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

TV8'in büyük merakla beklenen yeni yarışması 'Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı başlıyor. Yunanistan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak yayınlanacak olan Survivor 2019'u bu sene Acun Ilıcalı'yla birlikte Murat Ceylan sunacak. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.





SURVIVOR'IN YENİ SUNUCUSU MURAT CEYLAN OLDU



TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor Türkiye-Yunanistan’ yarışması için bir değişikliğe gitti. Survivor'da yıllardır sunuculuk yapan Alp Kırşan ise bu sene yer almayacak.



MURAT CEYLAN KİMDİR?



Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu.





2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.





Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı.



17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı.