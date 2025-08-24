İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Murat Dalkılıç, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı!
Magazin

Murat Dalkılıç, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı!

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde sahneye çıkan Murat Dalkılıç, şarkıları ve enerjik sahne performansıyla Erzurumlulara eğlenceli bir akşam yaşattı.

HABER MERKEZİ24 Ağustos 2025 Pazar 15:17 - Güncelleme:
Murat Dalkılıç, Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktı!
ABONE OL

Murat Dalkılıç, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu.

Erzurumlular Dalkılıç'ın "Adı Yok", "Dut", "Çatlat", "Aşinayız" gibi geçmişten günümüze sevilen şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Dalkılıç sahnede yaptığı konuşmada, "Dünyanın en kalabalık festivallerinden bir tanesi Kültür Yolu Festivali'nde yıllar sonra Erzurum'da buluşmak bizim için gerçekten çok keyifli. Birbirimizi tanısak da tanımasak da hepimiz biriz. Hepimiz bu dünyanın vazgeçilmez parçalarıyız. Herkes bizden, biz herkesteniz" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'a yağmur sürprizi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.