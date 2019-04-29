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Murat Gezer kimdir, kaç yaşında? Hadise’nin yeni aşkı Murat Gezer mi?

Dubai’den İstanbul’a gelirken İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başarın’ın nişanlısı Murat Gezer Hadise ile aşk mı yaşıyor? Sorusunun cevabı tüm arama motorlarında aranıyor. Mina Başaran’ın ölümünün ardından bir yıl geçtikten sonra ismi ünlü popçu Hadise ile anılmaya başlayan iş insanı Murat Gezer’le ilgili, “Murat Gezer kimdir, kaç yaşındadır? Hadise’nin yeni aşkı Murat Gezer mi? sorularına Hadise’nin hayranları tarafından yanıt aranıyor. İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevapları haberimizde yer alıyor...

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Murat Gezer kimdir, kaç yaşındadır? Hadise’nin yeni aşkı Murat Gezer mi? sorularına tüm arama motorlarında yanıt aranıyor. Sosyal medyada ve magazin dünyasında trend olan ünlü popçu Hadise ile in insanı Murat Gezer’in aşk iddiaları uzun bir süre konuşulacak gibi. Dubai’den İstanbul’a gelirken İran’da düşen uçakta hayatını kaybeden Mina Başarın’ın nişanlısı Murat Gezer, acılı günlerini geride bırakmış gibi duruyor. İddialara göre Murat Gezer ve Hadise kameralardan uzak buluşarak bir araya geliyor. Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American Inter Continental University'de eğitin gören Murat Gezer ailesine ait şirkette çalışıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

 

MURAT GEZER KİMDİR?

Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitin gören Murat Gezer ailesine ait şirkette çalışıyor. Matbaacılık işi yapan Murat Gezer, 14 nisan tarihinde Mina Başaran ile dünyaevine girecekti.

MURAT GEZER ESKİ YAŞANTISINA DÖNDÜ

Dubai'deki bekarlığa veda partisinden dönerken jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın acısı, nişanlısı Murat Gezer'i derinden sarsmıştı. 'Meleğim' diye sevdiği nişanlısının kaybıyla yıkılan işadamı, hayata kaldığı yerden devam etmeye çalıştı. Acısını kalbine gömen Gezer, yavaş yavaş eski yaşantısına döndü.

HADİSE VE MURAT GEZER BİR ARAYA GELİYOR

Takvim'in haberine göre; Ünlü işadamı, kısa süre önce de popçu Hadise ile arkadaş ortamında tanıştı. Dedikodulara göre şu an için sadece arkadaş olarak görüşen ikili, sık sık bir araya geliyor.

Birlikte zaman geçirmekten hoşlanan Hadise ile Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran'ın derin acısını kalbinde taşıyan işadamının isteği üzerine şimdilik objektiflerden uzak kalmayı tercih ediyor. İkili, bunun için basının uğramadığı mekanlarda buluşmayı tercih ediyor...

Genç işadamı, hem merhum nişanlısının anısına saygı göstermek hem de Hadise'yi yakından tanımak için her şeyi zamana bırakmayı tercih etti. Kulislerde konuşulanlara göre de 34 yaşındaki popçu da Murat Gezer'in bu kararına saygı duyduğu öğrenildi. İkili, bu konuda da ortak dostlarına ricada bulundu. Dostça buluşup dertleşen ikilinin bu sürpriz ilişkisinin aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini ise zaman gösterecek…

 

 

 

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