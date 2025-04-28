Murat Kekilli tüm şarkı gelirlerini Gazze ve Doğu Türkistan'a bağışlayacak!

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla; sadece Filistin'de değil, Doğu Türkistan'da da yaşananlara dikkat çeken sanatçı Murat Kekilli, örnek olacak bir davranışa imza attı.

Murat Kekilli, yapmış olduğu paylaşımda, "Bu sene çıkacak olan şarkılarımızın bütün dijital gelirlerini Gazze ve Doğu Türkistan 'daki mağdurlara gönderme kararı aldık" açıklamasında bulundu.

Ölene kadar mazlumlar için sesini çıkaracağını belirten sanatçı Murat Kekilli, bugüne kadar Filistin'e yönelik gerçekleşen birçok destek organizasyonuna katılım göstermişti.