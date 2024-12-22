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Murat Kekilli'nin acı günü! Annesi Sıdıka Kekilli'yi kaybetti

Şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesi Sıdıka Kekilli'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kekilli'nin hayranları, başsağlığı dileklerini iletti.

DHA22 Aralık 2024 Pazar 18:46 - Güncelleme:
Murat Kekilli'nin acı günü! Annesi Sıdıka Kekilli'yi kaybetti
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Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun" ifadelerine yer verdi.

Hayranları, paylaşımın altına yorumlar yaparak ünlü şarkıcıya başsağlığı diledi.

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