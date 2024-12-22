Murat Kekilli'nin acı günü! Annesi Sıdıka Kekilli'yi kaybetti

Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Adanalı şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun" ifadelerine yer verdi.

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka KEKİLLİ Hakkın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun. — Murat KEKİLLİ (@kekillimurat) December 22, 2024

Hayranları, paylaşımın altına yorumlar yaparak ünlü şarkıcıya başsağlığı diledi.