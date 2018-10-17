Murat Özdemir kimdir MasterChef’ten neden kovuldu Murat Özdemir Survivor 2019'a mı katılacak soruların yanıtlarını araştırlanlar içindetayları bu haberimizde derledik. 'Yemekteyiz' programındaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu. Ardından MasterChef yarışmasına katılan Murat Özdemir yine programdan kovuldu. Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışması Survivor 2019 sezonu için geri sayım sürerken şaşırtıcı bir haber geldi. İddiaya göre, Yemekteyiz yarışmasından kovulduktan sonra MasterChef’e katılan ve ilginç tavırlarıyla sık sık adından söz ettiren Murat Özdemir, Survivor 2019'un ilk yarışmacısı oldu. Murat Özdemir'in yeni sezonda Survivor'da büyük etki yaratacağı konuşuluyor. Murat Özdemir hayat hikayesi ve hakkında merak edilenleri star.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

Survivor Türkiye-Yunanistan’da yarışacağı iddia edilen Murat Özdemir, MasterChef programındaki tavırları nedeniyle Ütopya yarışmasıyla tanınan Semih Öztürk’ e benzetiliyordu. İlk olarak Yemekteyiz programıyla tanınan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu.

Geçen günlerde TV8'de ekrana gelen 'Gel Konuşalım' programının canlı yayınına katılan Acun Ilıcalı, 'Survivor 2019' için şunları söylemişti:



"Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak. Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak.



Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına. Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor."

MURAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Gerçek adı Murat Özdemir olan ve lakabı MasterChef Murat olan Bolulu yarışmacı 45 yaşında. Evli ve bir kız babası olan Murat, spor yapmayı çok seviyor.





Murat Özdemir, 1973 yılında Bolu’da dünyaya geldi. Aşçı bir aileden gelen Murat Özdemir’in kendisi de aşçılık yapıyor. İlk evliliğinden 16 yaşında bir kızı olan yarışmacı, fitness sporuyla ilgileniyor ve gezmeyi çok seviyor. MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Murat Özdemir kırmızı takımda performans sergiliyor. Yaptığı davranışlarla juri üyeleri ve takım arkadaşlarını kızdıran yarışmacı gerginliklere neden oluyor.