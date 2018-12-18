Murat Özdemir kimdir papağan işkence video Masterchef Murat Özdemir son dakika kovulma anı

Murat Özdemir kimdir papağan işkence videoda neler yaşandı? Masterchef Murat Özdemir son dakika kovulma anı nedir? Murat Özdemir son dakika tutuklandı mı? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir, evde beslediği kuşa eziyet etti, tepkiler üzerine gözaltına alındı. İşkenceci Özdemir'in sosyal medyada infial yaratan görüntüleri üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulunmuştu. Suç makinası olduğu ortaya çıkan Özdemir'in uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek ve aile içi şiddet gibi en az 5-6 suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. Özdemir'in yargılandığı bir davadan ise 'denetimli serbestlik uygulaması' kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı. Katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla binlerce kişinin tepkisini çekti. Murat Özdemir, garip davranışları nedeniyle MasterChef Türkiye yarışmasından ve Yemekteyiz programından diskalifiye edilmişti. Murat Özdemir hayat hikayesi ve hakkıda çıkan son dakika haberler star.com.tr'de.

TV8'de yayınlanan Master Chef adlı yarışma programı ile tanınan Murat Özdemir evinde beslediği kuşa eziyet etti ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tepkiler üzerine gözaltına alındı.

Master Chef adlı programa yarışmacı olarak katılan ve sonrasında tavırları sebebiyle yarışmadan kovulan Murat Özdemir, evinde beslediği kuşun boğazını sıkarak eziyet ederken çektiği videoyu Instagram hesabına yükledi. Özdemir'in kuşun boğazını sıktığı görüntüler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler üzerine çok sayıda kullanıcı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketleyerek şikayette bulundu.



Hayvan hakkı savunucuları Murat Özdemir'e tepki için Beşiktaş'taki evine gitti.



Bu sırada polis, Murat Özdemir'i evinde gözaltına aldı.







POLİS MERKEZİ'NE GİRERKEN 'ACUN' DİYE BAĞIRDI



Sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, polis aracından indirildiği sırada 'Acun' diye bağırdı.



ÖMÜR GEDİK: BÖYLE BİR İNSANIN SOKAKTA DOLAŞMAMASI GEREKİYOR



Murat Özdemir'in gözaltına alındığı Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği önüne Ömür Gedik de geldi. Gedik, Özdemir için "Böyle bir insanın sokakta dolaşmaması gerekiyor" dedi.



GÖZALTINDA 'PROTEİNE İHTİYACIM VAR, GETİRİN O KUŞU KIZARTIP YİYECEĞİM' DEMİŞ



Gedik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Böyle bir insanın sokakta dolaşması, çoluğunun çocuğunun kızının, eşinin yanına gitmesi de tehlikeli. İşkence ettiği papağanın bacağı kırık, Papağan zaten birini gördüğü zaman bağırıyor. Artık nasıl bir işkence gördüyse… Yasaklı bir ırk zaten, evinde bile bulundurmaması lazım.

Bir tane de kedisi olduğunu öğrendik. Kedisi de zaten sürekli kaçıyormuş. Televizyon programında ünlü olması bile çok acı. Keşke bu insanlar televizyona çıkarılırken inceleme yapılsa. Kimleri ünlü yaptığımız, kimlerin daha da ünlü olmak için hayvanlara veya insanlara eziyetler ettiğini düşünerek insanları televizyona çıkarsak.

Umarım savcılık doğru karar verir ve dışarı çıkmaz. Yarın tekrar evine, kedisine, kızının yada eşinin yanına dönmez.

Papağana büyük ihtimalle el konulacak. Bu olay bu raddeye getirilmemeliydi. Adamın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıkça ortada. Ya bir hayvana yapacaktı, ya bir çocuğa yapacaktı ya da bir kadına yapacaktı. Maalesef zaten hep hayvanlarla başlıyorlar. İnşallah adalet yerini bulur bu adam içeride cezasını çeker. İçeride verdiği ifadede, benim proteine ihtiyacım var. Getirin o kuşu kızartıp yiyeceğim diyormuş. Hâlâ saçmalıyor" dedi.



AHBAP PAPAĞANA TALİP OLDU



Bu arada, el konulan papağan İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.



AHBAP Genel Başkanı müzisyen Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Az önce karakola getirildi.. Savcının gelmesi bekleniyor.. Papağan’a talip olduk. Alacağımızı umuyoruz..." notunu paylaştı.

Az önce karakola getirildi..

Savcının gelmesi bekleniyor..

Papağan’a talip olduk. Alacağımızı umuyoruz .. pic.twitter.com/ZGeUThhxsm — Haluk Levent (@haluk_levent) 17 Aralık 2018

PAKDEMİRLİ'DEN MESAJ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Toplumda infial uyandıran ve vicdanlarımızı derinden sarsan videoyu üzüntüyle izledim. İlgili şahıs hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunulması için talimat verdim. Ayrıca şiddet gören papağanın güvenli bir ortama alınması için de Bakanlık olarak girişimlere başladık" mesajını paylaştı.

Murat Özdemir kimdir?



Murat Özdemir, 1973 yılında aşçılar şehri Bolu’da dünyaya geldi. Aile geleneği olan aşçılık mesleğini sürdüren Murat Özdemir, küçük yaşlarda otel mutfaklarında çalışmaya başladı. MasterChef Murat, 1996 yılında Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği'nde 4 yıl çalıştı. Bu dönemde İngilizce ve Fransızca öğrenen Özdemir, bir süre de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Antalya’da yaşayan Murat Özdemir, işleri kötü gidince İstanbul’a yerleşti. Murat Özdemir, İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre farklı semtlerde pazarcılık yaptı. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. Murat Özdemir, MasterChef Türkiye yarışmasının kırmızı takımında performans sergiliyordu. Murat Özdemir’in ilk evliliğinden bir kızı var.