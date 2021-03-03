03 Mart 2021 Çarşamba 14:42 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 14:42

Son dönemin popüler dizilerinden Ramo'da Esra Bilgiç ile başrolü paylaşan Murat Yıldırım sosyal medyada eşine yönelik hakaret dolu mesajlar üzerine harekete geçti. Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan ünlü oyuncu isyan etti.

Dizide 'Ramo' karakterini canlandıran Yıldırım 'Sibel' karakterine hayat veren Esra Bilgiç ile senaryo gereği aşk yaşıyor. İki karakteri çok yakıştıran, dizinin sıkı takipçileri ise Yıldırım'ın eşi İman Elbani'ye "Rambel aşına engel olma, aradan çık" mesajlarıyla genç kadına hakaretler yağdırdı.

Eşine yönelik tavra öfkelenen oyuncu çileden çıktı. Sosyal medya hesabından dizinin fanlarını uyaran Yıldırım, Esra Bilgiç'i başrol olarak öneren ismin de eşi olduğunun altını çizerek şu mesajı paylaştı:

Normalde sosyal medyayı fazla takip etmediğimi siz de bilirsiniz ama bu benim dahi rahatsız olacağım boyutlara geldiği için yazıyorum... Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra'yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi. Benim de kanal ve yapıma iletmem sonucunda eşimin haklı olduğunu gördük. Bu bir dizi ve en profesyonel halimizle duruşumuza da devam edeceğiz. Bunları yazdım belki içinde biraz öğretici bir şeyler bulursunuz diye; "Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir". Bu durumdan ne ben mutluyum ne de Esra ki sizi daha önce uyardı. Umarım sonlanır, sağlıcakla.