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Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'li ''Kara Kış'' sete çıktı

TRT'nin dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi “Kara Kış”ın çekimleri başladı. 1939 Erzincan Depremi sonrasında yaşanan dramatik olayları konu alan yapım, yakında tabii ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'li ''Kara Kış'' sete çıktı
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Türkiye'nin dijital platformu tabii, izleyicileri yakın tarihin gölgede kalan hikâyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı tabii'nin yeni dönem dizisi "Kara Kış" okuma provalarının ardından sete çıktı.

Gerçek olaylardan esinlenen "Kara Kış" 1939'da Erzincan'da binlerce can kaybına ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından genç savcı Yusuf İzzet Akçal'ın felaketin ortasında karşılaştığı zorluklarla mücadelesini konu alıyor. Dizi, Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan Yusuf İzzet Akçal'ın hayatındaki dönüm noktalarına da ışık tutuyor. Depremin yarattığı kaos içinde kendini beklenmedik durumlarla karşı karşıya bulan Akçal'ın aldığı kararlar, onun adalet anlayışını ve insanlara bakışını köklü şekilde değiştiriyor. Yakın tarihe farklı bir perspektiften yaklaşan "Kara Kış" Cumhuriyet'in ilk 50 yılına insan hayatları üzerinden bakıyor.

Savcı Yusuf İzzet Akçal'ı Murat Yıldırım, savcının eşini ise Hande Doğandemir'in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ulvi Kahyaoğlu, Diren Polatoğulları ve Mustafa Kırantepe gibi isimler de yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Levent Onan üstlenirken senaryosu ise Meriç Demiray ve S. Cenk Boğatur tarafından kaleme alındı.

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