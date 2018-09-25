Mustafa Topaloğlu kimdir kaç yaşında eşi kim Son dakika Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl oldu? Vatandaşlar Mustafa Topaloğlu son dakika sağlık durumunu araştırıyor. Peki Mustafa Topaloğlu eşi kim kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu nerelidir? İşte ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu hayat hikayesi star.com.tr’de yer alıyor. Topaloğlu’nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve bunun üzerine anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu sabah saatlerine karşı rahatsızlanarak eşi tarafından hastaneye kaldırılan Topaloğlu’nun şu sıralar yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisinin sürdüğü belirtildi. Mustafa Topaloğlu, 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Türk şarkıcıdır. İsmi "Emine" adlı albümüyle Türkiye'de herkes tarafından tanınmıştır. 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile birlikte kurduğu Prestij Müzik şirketi ile birçok albüm yayınlamıştır. "Taktım" adlı şarkısının klibi uzay dekorlarıyla çekilmiş ve medyada uzunca bir süre konuşulmuştur. Aynı zamanda magazin dünyasında "Uzaylı Türkücü" olarak da bilinmektedir.

STENT TAKILDI

Topaloğlu’nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve bunun üzerine anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı bilgisine ulaşıldı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bu sabah saatlerine karşı rahatsızlanarak eşi tarafından hastaneye kaldırılan Topaloğlu’nun şu sıralar yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu, Magazin programlarında daha çok Uzaylı Türkücü olarak anılır. Mayıs 2012'de Survivor adlı yarışma programına katılmıştır. Ayrıca Mustafa Topaloğlu, bir Obama hayranıdır ve Obama için bir tekli yayınlamıştır. Hilmi Topaloğlu'nun kardeşidir. Ayrıca 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile beraber Prestij Müziği kurmuştur. Oğlu Çağlayan Topaloğlu da müzisyendir.

Mustafa Topaloğlu, 1986 yılında şarkıcı Leyla Somer ile 4 yıl süren bir birliktelik yaşamıştır.İlk eşi Hasibe Hanımdan bir kızı ve Çağlayan Topaloğlu (d.1985) adında bir oğlu vardır.1998 yılından beri İmam nikahlı eşi Derya Abnat Hanımdan Irmak (d.2002) adında bir kızı, “Hilmi Uzay” (d.2006) adında bir oğlu var.Resmi nikahlı eşi Hasibe Hanım boşanmaya yanaşmadığı için, Mustafa Topaloğlu'nun kendisinden 25 yaş küçük imam nikahlı eşi Derya Abnat Hanım, “Topaloğlu” soyadını kullansın diye ünlü türkücünün babası tarafından kendi nüfusuna yazdırılmış. Survivor Ünlüler Gönüllüler'in ikincisi olan Survivor 2012'ye katılan Mustafa Topaloğlu eşiyle yaptığı telefon konuşmasıyla hafızalara kazınmıştı

Albümleri

Beraber

Beyaz Gelin

Bizim Dügün

Canım

Emine

Hedef Insanlık

Kafam Bozuk Bu Sıralar

Keyf

Konus

Makbule

Memisler

Muallim

Taktım

Yakarim Alim Allah