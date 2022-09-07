İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2022 Perşembe / 12 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2328
  • EURO
    18,2513
  • ALTIN
    1005.6
  • BIST100
    3402.81
Magazin

Muudlular'ın yaza vedası Zeynep Bastık ile oldu

Türk Telekom'un müzik platformu Muud'un ağustos ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 17:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, başarılı şarkıcı Zeynep Bastık'ın 'Ara' parçası yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, ağustos ayında da en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Platformda yerli albümler kategorisinde ise zirvede çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.

Yabancı şarkılar kategorisinde Inna & Reynmen-Wherever You Go şarkısı zirvenin sahibi oldu. Ayrıca INNA, yabancı sanatçılar sıralamasında da ağustos ayında en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. BTS'in Proof albümü ise yabancı albümler kategorisinde ağustos ayının lideri oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.