Naif bir aşk, büyük bir engel... Seher ve Ali yol ayrımında mı?

TRT1'in 90'lı yılların karanlık dünyasına ışık tutan dizisi Bir Zamanlar İstanbul Ali ve Seher'in naif aşkı ile ekranları aydınlatıyor. Dizinin son bölümünde seyircilerin de Seher gibi uzun zamandır beklediği itiraf Ali'den geldi.

"BABANLA TANIŞMAK İSTİYORUM"

Seher'in bu iş böyle olmaz yorumuna "Adını koymadan olmaz. Ailenin rızası olmadan olmaz, babanla tanışmak istiyorum" diyen Ali, hem Seher'i hem de seyircileri şaşırttı. Seher'in gözlerine bakarak sevdiği kadını "Her şeyden öte çok güzel, yüreği çok güzel, çok cesur, merhametli. Bir bakışı var sanki o bakınca için ısınıyor. Bir gülüşü var sanki evindeymişsin gibi. Ruhum ondan ne kadar uzaklaşsa da kalbim hep onun yanında olmak istiyor." dedi. Seher, Ali'nin sevdiği kadınla onu tanıştırma teklifine üzülse de camda kendi yansımasını görmesiyle çok mutlu oldu.

ALİ VE SEHER'İN EN BÜYÜK ENGELİ

Seher ve Ali birçok badireyi atlamış, Ali'nin değiştirilen mektubuyla ilişkileri başlamadan bitmişti. Son bölümde mektup olayının da ortaya çıkmasıyla ilişkilerini yaşayacaklarını düşünen çifte bir darbe de ailelerinden geldi. Seher'in annesi tanışma yemeğinde Ali'ye açıkça Seher ile birbirlerine uygun olmadıklarını söyledi. Çetin Komiser ise Ali'ye silah bırakma şartı koştu ancak eşine verdiği onayın arkasında bir plan olduğunu söyledi. Ali'nin annesi ise aile içinde karşı çıkanlara rağmen "Kızı zaten vermezler" diye düşünerek Ali'nin Seher'in ailesiyle tanışmasına izin vermişti. Her iki aile de evliliği istemezken Seher ve Ali'nin yollarına nasıl devam edeceği merak konusu.

Bir Zamanlar İstanbul'un başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz paylaşıyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Celiloğlu Kaan Taşaner, Didem Balçın, Şebnem Dönmez,Özge Özder, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Serdar Özer, Osman Albayrak, Taner Turan, Burak Alp Yenilmez, Atakan Yarımdünya, Ahmet Kılıç, Başaran Yavuz, Tezhan Tezcan, Muhammet Emre Kaya, Can Kulan, Ekrem Düzgünoğlu, Gözde Kaya, Selin Genç, Tuğba Melis Türk, Nazlı Çetin, İrem Tuncer, Gizem Yanık, Muhammet Mert Güzeloğlu, Ela Şafak, Atahan Bülent Çatalbaş ve Nihal Koldaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.