Naz Çağla Irmak 'Taşacak Bu Deniz' kadrosuna girdi!

Sezonun en çok reyting alan dizilerinden Taşacak Bu Deniz, kadrosuna Naz Çağla Irmak'ı kattı. Irmak dizide, Savcı Feride rolünü oynayacak. Rizeli savcı Feride, hem Koçarilere hem Furtunalara zor zamanlar yaşatmaya hem de gönlünü hiç beklemediği birine kaptırmaya geliyor.

TRT 1 ekranlarının en başarılı dizilerinden "Taşacak Bu Deniz"in kadrosuna katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Naz Çağla Irmak, "Bu projeye dahil olmak benim için büyük bir heyecan!" diyerek şu cümleleri de ekledi:

"Taşacak Bu Deniz", ilk günden beri enerjisi ve anlatım gücüyle beni etkileyen bir iş. Savcı Feride'yi oynamaktan çok mutluyum; böylesi katmanlı bir karakter bir oyuncu için çok büyük bir fırsat ve heyecan. Taşacak Bu Deniz ekibi gibi sıcakkanlı, aile olmuş bir kadronun içine sonradan dâhil olsam da yönetmenimiz, oyuncu arkadaşlarım ve teknik ekibin sıcak karşılaması sayesinde hiç öyle hissetmiyorum, ne mutlu bana. Tabii ki bir de Trabzon'un şahane doğası... Bir Karadenizli olarak bana kendimi evimde hissettiriyor."