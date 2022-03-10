10 Mart 2022 Perşembe 11:39 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 11:39

Nazan Şoray kimdir? Alişan ile Hayata Gülümse'nin konuğu olan Nazan Şoray'ın hayatı izleyici tarafından merak edildi. Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Şoray, Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi

NAZAN ŞORAY KİMDİR?

Nazan Şoray, 1954 yılında Devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray bir süre sinema sektöründe çalıştıktan sonra müzisyenliğe adım atmıştır.

Birçok filmde rol alan Nazan Şoray, toplam 28 filmde izleyicilerin karşısına çıktı.

Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk deneyimini ünlü müzisyen Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le ile yapmıştır. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalama kararı aldı.

Ancak 2011 yılında tekrardan dönüş yapan şarkıcı, Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü.

NAZAN ŞORAY ALBÜMLERİ

Teselliye Sen Gerek (1981)

Dünyanın Sekizinci Harikası (1984)

Naz Dudaklım (1991)

Deli Rüya (1994)

45'likler ve Single

Sevmiyor Derlerse Sakın İnanma / Çocuk mu Sandın Beni (1970)[4]

Merhaba Dedim / Pişman Olsan Da (1978)

Seninle Doğmak / Yalnızlık (1979)

Hal Hal / İyi Diyelim İyi Olalım (1980)

Mültecin Olayım (2011)

Olay Bu (2014)

Steril Sevda (2016)

İçimde Fırtınalar (2019)

Adrese Teslim (2021)

NAZAN ŞORAY FİLMLERİ

1968 Yakılacak Kitap Vicdan

Cesur Yabancı

Azize Azize

Yedi Köyün Zeynebi Zeynep

1969 Yuvasızlar Nevin

Söyleyin Anama Ağlamasın Gülten

Yaşayan Hatıralar Dilek

Cezaları Ölümdü

Mihracenin Gözdesi

Garibin Mezarını Taştan Oyun

Dönüşü Olmayan Yol

Kapıcının Kızı Leyla

Allı Gelin

Sevdalı Gelin

Dost Hançeri

1970 Ölüm Pazarı

1970 Öldürmeye Yeminliyim

1970 Yazı mı Tura mı

1970 On Kadına Bir Erkek

1970 Kan ve Kurşun

1970 Kan Kusturacağım - Selma

1970 Kaderin Oyunu Hülya

1970 Kaderim

1970 Babaların Günahı

1970 Aşk Sürgünü

1970 Anadolu Kini - Nazlı

1970 Amber

1971 Şahinler Diyarı

1971 Vurguncular Nazan

1971 Newyorklu Kız Güner

1971 Kirli Eller

1971 Katil Kim Şarkıcı Ayla

1971 Afacan Küçük Serseri (Konuk Oyuncu)

1972 Yirmi Yıl Sonra Tülay

1975 Kazım'a Ne Lazım

1981 Acı Günler Aysel

1984 Balayı Sema