Nazan Şoray kimdir? Alişan ile Hayata Gülümse'nin konuğu olan Nazan Şoray'ın hayatı izleyici tarafından merak edildi. Acı Günler ve Balayı filmleriyle şöhret kazanan Şoray, Müzik kariyerindeki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le yaptı. Türkan Şoray'ın kız kardeşi Nazan Şoray kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi
NAZAN ŞORAY KİMDİR?
Nazan Şoray, 1954 yılında Devlet demir yollarında memur olan Çerkez kökenli Halit Şoray ve ev hanımı Meliha Şoray'ın kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi.
Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkân Şoray'ın kız kardeşi olan Nazan Şoray bir süre sinema sektöründe çalıştıktan sonra müzisyenliğe adım atmıştır.
Birçok filmde rol alan Nazan Şoray, toplam 28 filmde izleyicilerin karşısına çıktı.
Başlıca bilinen filmleri Acı Günler ve Balayı'dır. Müzik kariyerindeki ilk deneyimini ünlü müzisyen Selami Şahin imzalı "Sana Merhaba Dedim"le ile yapmıştır. Nazan Şoray, 1990'ların ikinci yarısından sonra müzik kariyerini noktalama kararı aldı.
Ancak 2011 yılında tekrardan dönüş yapan şarkıcı, Mültecin Olayım isimli albümü ile müziğe geri döndü.
NAZAN ŞORAY ALBÜMLERİ
Teselliye Sen Gerek (1981)
Dünyanın Sekizinci Harikası (1984)
Naz Dudaklım (1991)
Deli Rüya (1994)
45'likler ve Single
Sevmiyor Derlerse Sakın İnanma / Çocuk mu Sandın Beni (1970)[4]
Merhaba Dedim / Pişman Olsan Da (1978)
Seninle Doğmak / Yalnızlık (1979)
Hal Hal / İyi Diyelim İyi Olalım (1980)
Mültecin Olayım (2011)
Olay Bu (2014)
Steril Sevda (2016)
İçimde Fırtınalar (2019)
Adrese Teslim (2021)
NAZAN ŞORAY FİLMLERİ
1968 Yakılacak Kitap Vicdan
Cesur Yabancı
Azize Azize
Yedi Köyün Zeynebi Zeynep
1969 Yuvasızlar Nevin
Söyleyin Anama Ağlamasın Gülten
Yaşayan Hatıralar Dilek
Cezaları Ölümdü
Mihracenin Gözdesi
Garibin Mezarını Taştan Oyun
Dönüşü Olmayan Yol
Kapıcının Kızı Leyla
Allı Gelin
Sevdalı Gelin
Dost Hançeri
1970 Ölüm Pazarı
1970 Öldürmeye Yeminliyim
1970 Yazı mı Tura mı
1970 On Kadına Bir Erkek
1970 Kan ve Kurşun
1970 Kan Kusturacağım - Selma
1970 Kaderin Oyunu Hülya
1970 Kaderim
1970 Babaların Günahı
1970 Aşk Sürgünü
1970 Anadolu Kini - Nazlı
1970 Amber
1971 Şahinler Diyarı
1971 Vurguncular Nazan
1971 Newyorklu Kız Güner
1971 Kirli Eller
1971 Katil Kim Şarkıcı Ayla
1971 Afacan Küçük Serseri (Konuk Oyuncu)
1972 Yirmi Yıl Sonra Tülay
1975 Kazım'a Ne Lazım
1981 Acı Günler Aysel
1984 Balayı Sema