Nazar Nur Kaya kimdir ölüm nedeni nedir? O Ses Çocuklar Nazar Nur Kaya kaç yaşında annesi babası kim? sorusunun yanıtı haberimizde. Alınan son dakika bilgisine göre, O Ses Çocuklar yarışmacısı Nazar Nur Kaya vefat ett. O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazan Nur Kaya bu sabah hayatını kaybetti. Sesiyle herkesi büyüleyen küçük yıldız Nazar Nur Kaya ölüm nedeni merak konusu oldu. Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci, O Ses Çocuklar yarışmasındaki arkadaşı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından duyurdu. Şarkı yarışması O Ses Çocuklar'ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar görmesiyle yoğun bakıma alınmıştı. Altı gündür yoğun bakımda olan Kaya tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Nazar Nur Kaya hayat hikayesi ve hakkında merak edilenler star.com.tr'de.

O Ses Çocuklar yarışmasının minik yıldızı Nazar Nur Kaya hayatını kaybetti. Altı gün önce yapılan yanlış iğne nedeniyle komaya giren Nazar Nur Kaya altı gündür yoğun bakımdaydı. Kaya’nın ölüm haberini ise Müslüm filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran ve aynı dönem O Ses Çocuklar’da yarışan Şahin Kendirci verdi.

"BU SABAH CANIM ÇOK YANIYOR"

O Ses Çocuklar yarışmasıyla tanınan ardından Müslüm filmiyle büyük ses getiren Şahin Kendirci, arkadaşı Nazar Nur Kaya'nın hayatını kaybettiğini "Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız" paylaşımıyla duyurdu.

NAZAR NUR KAYA KİMDİR?

Nazar Nur Kaya 2014 yılının Temmuz ayında TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye Çocuklar'da yarışmıştı. Nazar Nur, sesiyle tüm jüri üyelerini kendine döndürmeyi başarmıştı. Kaya, Sibel Can'ın seslendirdiği Padişah şarkısıyla popüler olmuştu. Murat Boz ile aynı sahneyi paylaşmıştı.

NAZAR NUR KAYA NEDEN ÖLDÜ

O Ses Çocuklar’ın unutulmaz isimlerinden Nazar Nur Kaya mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle damarlarının zarar görmesiyle yoğun bakıma alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Nazar’ın ablası, “Nazar bizim evin en küçüğü ona birşey olursa asla yaşayamayız. Mide bulantıyla gittiğimiz hastanede bana kardeşimi resmen ödemli olduğu nedeniyle şişmiş ve tanınmaz hale gelmiş. Uyandırılmaya çalışılmış ama tepki vermiyor” dedi.



Kendirci vefat haberini “Bu sabah canım çok yanıyor. Yarışmadan arkadaşım ve can kardeşim Nazarımız bir hastane ihmali yüzünden kaybettik. Nur içinde uyu melek kız” paylaşımıyla duyurdu.

Yarışmanın unutulmaz isimlerinden biri olan Nazar, mide bulantısı şikayetiyle gittiği hastanede hemşirenin yaptığı yanlış iğne nedeniyle yoğun bakıma alındığı belirtilmişti.