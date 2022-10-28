İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2022 Cuma / 3 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6184
  • EURO
    18,5247
  • ALTIN
    987.275
  • BIST100
    3907.52
Magazin

Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı

Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen oyuncu Necati Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada damar açma operasyonu geçirdiği ve taburcu olduğu aktarıldı.

28 Ekim 2022 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Necati Şaşmaz hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve ardından anjiyo olduğu iddia edildi.

Üç saat süren anjiyo ameliyatı olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü öne sürülen Şaşmaz'ın yakın çevresinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Habertürk'ün haberine göre; İddiaların abartıldığı kadar olmadığı rutin kontroller sırasında Şaşmaz'ın küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiği ve operasyon sonrasında ofisine dönerek çalışmalara devam ettiği açıklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.