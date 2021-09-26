26 Eylül 2021 Pazar 11:43 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 11:43

Nejat İşler'in hayat verdiği Ercüment Çözer'in yeni dizisi Saygı, Blu TV platformunda yayınlanıyor. Dizideki rolüyle izleyenlerin dikkatini çeken Nejat İşler, bir dönemin Gülbeyaz ve Aliye adlı dizilerinde popülerliği yakaladı. Birkaç yıl önce geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle parmağı kesilen oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu. Peki Nejat İşler kimdir? Nejat İşler kaç yaşında ve nereli?

NEJAT İŞLER KİMDİR?

Nejat İşler, 1972 yılında İstanbul'un Eyüp semtinde doğdu. 49 yaşında olan Nejat İşler, Feshane işçilerinden birinin torunu olan İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde devam etti. Ortamına alışamadığı yeni okulunda popüler olmak ve derslerinden kaçmak için okulun tiyatro koluna girdi. Kısa zamanda popüler olan Nejat İşler derslerini de boşluyordu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye giremeyince, para kazanmak için çay partileri düzenlemeye başladı. İşleri umduğu gibi gitmeyince borca girdi. Borçlarını kapatabilmek için Mahmutpaşa'dan t-shirt alıp Teşvikiye'de bu t-shirtleri satma kararı aldı. Kış aylarında ise t-shirt yerine kitap, dergi ve plak sattı.

İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti.

On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Taksim'de dolaştığı (27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü) birgün, bir tiyatro sahnesinde bedava gösterimde olan "Danton'un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir'de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı.

İstanbul'a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.

1995 yılında mezun olduktan sonra iki arkadaşıyla birlikte "Kahramanlar ve Soytarılar Tiyatrosu"nu kurdu. Tiyatronun kurulmasından sonra kendi oyunları için hikâyeler yazmaya başladı. "Belki hiç okumayan biri de yazabilir bunları, benim yazı yazmamın nedeni yazmak değil, sadece oynayalım diye yazıyorum." dediği, "Tuhaf Şehir Hikayeleri", "Biz Zavallı Erkekler" ve "Yalnızlık Benim Gizli Sevgilim" adlı üç kitap yazdı.

41.Antalya Altın Portakal Ödülleri için Erkek Oyuncu dalında aday olarak gösterildi. Her fırsatta amacının başrol oynayıp şöhret olmak olmadığını belirten İşler, tek arzusunun yaptığı işi elinden geldiğinin en iyisi olarak yapmak olduğunu, tiyatro yaparken ölmek istediğini dile getirdi.

994 yılında rol aldığı ilk televizyon dizisi olan Gurur'dan sonra, Deli Yürek, Şehnaz Tango, Nasıl Evde Kaldım, Dedem, Gofret ve Ben, Aşk ve Gurur, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizilerinde oynadı. Asıl popülerliğini ise Gülbeyaz ve Aliye adlı dizilerde yakalamıştır. 1999'da ilk sinema filmi Eylül Fırtınası'nda rol aldı. Mustafa Hakkında Her şey ve Anlat İstanbul filmleri ile sinema oyunculuğuna devam etti.

2006 yılında "Çalıntı Gözler", "Yaşamın Kıyısında" ve "İki Süper Film Birden", 2007 yılında ise "Barda" ve "Yumurta" gibi filmlerde rol aldı. 2007 yılının en popüler dizilerinden biri olan "Bıçak Sırtı" adlı televizyon dizisinde rol almıştır. 2009 sonbahar yayın döneminde başlayan Kapalıçarşı isimli dizide oynadı.2011 yılında "Kaybedenler Kulübü" adlı filmde başrol oynamış ve yine 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde oynadığı bütün rollerden farklı olarak sıra dışı bir seri katil olan Ercüment Çözer rolünü canlandırdı ve bu rolü Behzat Ç. izleyicileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Ayrıca Duman grubunun "Ah" parçasını coverlamıştır. Bunun yanında Suzan Kardeş'in Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Cem Yılmaz, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı Suzan Kardeş & Makyaj Odası Şarkıları adlı albümünde yer almış ve Hancı adlı şarkıyı seslendirmiştir. Başrol olarak Kanal D'de yayınlanan Keşanlı Ali Destanı dizisinde başrolde Keşanlı Ali'yi canlandırmıştır. İşler son olarak da Kanal D'de İntikam adlı dizide Rüzgar rolünü canlandırmaktaydı.

NEJAT İŞLER DİZİ VE FİLMLER

Saygı (Dizi 2021)

İstanbul Kırmızısı (Deniz Soysal, Sinema Filmi, 2016)

İkimizin Yerine (Doğan, Sinema Filmi, 2016)

İntikam (TV Dizisi, 2 sezon, Rüzgar Denizci, 2013)

Kış Uykusu (İsmail, Sinema Filmi, 2013)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Ercüment Çözer, Sinema Filmi, 2013)

Sessiz Olmaz (Kendisi, TV Dizisi, 2011)

Keşanlı Ali Destanı (Keşanlı Ali, TV Dizisi, 2011)

Çınar Ağacı (Yağız, Sinema Filmi, 2010)

Kaybedenler Kulübü (Kaan, Sinema Filmi, 2010)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi, 2 Sezon, Ercüment Çözer, 2010-2011)

Siyah Beyaz (Doktor, Sinema Filmi, 2009)

Kapalı Çarşı (TV Dizisi, 13 Bölüm, Cemal, 2009)

Ejder Kapanı (Ensar, Sinema Filmi, 2009)

11'e 10 Kala (Ali, Sinema Filmi, 2009)

Yumurta (Yusuf, Sinema Filmi, 2007)

Yaşamın Kıyısında (Komiser, Sinema Filmi, 2007)

Parmaklıklar Ardında (TV Dizisi, 3. Sezon, Ahmet, 2009)

Bıçak Sırtı (Ali Sinan, TV Dizisi, 2007)

Barda (Egzozcu Selim, Sinema Filmi, 2006)

Çalıntı Gözler (Halil, Sinema Filmi, 2005)

Beyaz Gelincik (Seyis, TV Dizisi, 2005)

2 Süper Film Birden (Refik Bey, Sinema Filmi, 2005)

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Ali, TV Dizisi, 2004)

Çemberimde Gül Oya (Konuk Oyuncu, TV Dizisi, 2004)

Anlat İstanbul (Ramazan, Sinema Filmi, 2004)

Aliye (Deniz Erbil, TV Dizisi, 2004)

Sultan Makamı (Konuk Oyuncu, TV Dizisi, 2003)

Mustafa Hakkında Herşey (Fikret, Sinema Filmi, 2003)

Kurşun Yarası (Konuk, oyuncu, TV Dizisi, 2003)

Gülbeyaz (Kadir Demiroğlu, TV Dizisi, 2002)

Aşk ve Gurur (İlhan Timur, TV Dizisi, 2002)

Nasıl Evde Kaldım (Metin, TV Dizisi, 2001)

Dedem, Gofret ve Ben (Murat, TV Dizisi, 2001)

Borsa (TV Dizisi, 2000)

Eylül Fırtınası (Büyük Metin, Sinema Filmi, 1999)

Deli Yürek (Oktay, TV Dizisi, 1999)

Şehnaz Tango (Ergün, TV Dizisi, 1994-1996)

Gurur (TV Dizisi, 1994)