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Neslihan Selen'le ilgili gerçeği öğrenir! Teşkilat 33. bölümüyle geliyor

Teşkilat dizisinin 33. bölümünde gerilim dorukta olacak. Altay, Ejder'in izini sürerken, Neslihan Selen ile ilgili şok edici bir gerçeği öğreniyor. Altay ve Neslihan, Kraliçe ile ilgili yeni ipuçları peşindeyken Monaco'da büyük bir tehlike ile karşılaşacaklar.

Haber Merkezi21 Şubat 2025 Cuma 16:04 - Güncelleme:
Neslihan Selen'le ilgili gerçeği öğrenir! Teşkilat 33. bölümüyle geliyor
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TRT 1'de yayınlanan, Teşkilat 'Altay'dan Tuna'ya, 23 Şubat Pazar günü saat 20.00'de yüz otuz üçüncü bölümüyle ekrana gelecek.

Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak:

Altay her şeyin arkasında Ejder olduğunu öğrendikten sonra artık onun peşindedir. Korkut, kendini deşifre etmeden Altay'ı durdurmak zorundadır. Kraliçe'ye daha yakın olmak için Korkut bazı fedakârlıkları göze almalıdır. Durumlar gittikçe zorlaşırken Ejder'in hamlesi Korkut'u büyük riskler almaya itecektir.

Neslihan, Makinist'in elindeki saç tellerinin Selen'e ait olduğunu öğrenir. Bu yıkıcı gerçeği Altay'a söylemeden önce şüphelerinden emin olmak zorundadır.

Altay ve Neslihan, Kraliçe ile ilgili yeni ipuçları edinirler. Operasyon için Monaco'ya giden ikiliyi yeni bir tehlike beklemektedir. Altay bir kez daha Neslihan'ı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacaktır.

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