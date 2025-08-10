İSTANBUL 32°C / 22°C
10 Ağustos 2025 Pazar
  • Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar konser verdi!
Magazin

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar konser verdi!

Şarkıcı Ebru Yaşar, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Göreme Festival Alanı'nı dolduran on binlerce hayranıyla bir araya geldi.

10 Ağustos 2025 Pazar 13:44
Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde Ebru Yaşar konser verdi!
ABONE OL

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci günü, şarkıcı Ebru Yaşar'ın konseriyle son buldu. Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden Yaşar konserinde yeni şarkıları "Affet" ve "Sanmadan Git"'in yanı sıra; "Cumartesi", "Havadan Sudan", "Seni Anan Benim için Doğurmuş" gibi sevilen şarkılarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir bir ağızdan söyledi. Yaşar'ın davul performansı eşliğinde yorumladığı hareketli türküler ise hayranlarını coşturdu.

Şarkıcı, farklı ülke ve şehirlerden kendisini dinlemeye gelen hayranlarına, "Ben de sizler için nereden olsa gelirim. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

