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Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışını Murat Boz yaptı

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Murat Boz sahneye çıktı. Nevşehirliler, yağmurlu havaya rağmen konsere akın etti.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 17:35 - Güncelleme:
Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışını Murat Boz yaptı
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Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Murat Boz, Göreme Festival Alanı'nda on binlerce hayranıyla buluştu. Ünlü şarkıcı konserinde yeni şarkısı 'Yapar mısın'ın yanı sıra 'İki Medeni İnsan', 'Adını Bilen Yazsın', 'Özledim' gibi en sevilen parçalarını gece boyunca Nevşehirlilerle tek bir ağızdan söyledi. Boz, konserin bir bölümünde; "Ben sizsiz yapamam, arada mesafe var" diyerek sahneden indi ve hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, "İyi ki varsınız, beni bu yağmurlu havada yalnız bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayenizde buralardayız. Nevşehir'i çok seviyorum. Burada film de çektim. Hem insanı hem doğasıyla mükemmel bir şehir. Burada olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Yağmur da yağsa kar da yağsa bu sahneden inmiyorum" dedi.

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