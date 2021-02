03 Şubat 2021 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 13:43

Şarkıcı Nez, Tuğba Özay ile girdiği polemikle yeniden gündeme geldi. 41 yaşındaki şarkıcının son halini görenler, gözlerine inanamadı. Nez saçını kazıtmasıyla ilgili daha önce, "Saçlarımı sağlık sorunları nedeniyle değil, bir proje için kestim. Yakında neden kestiğimi göreceksiniz. Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır" demişti. İşte şarkıcı Nez'in son hali...

NEZ YENİ İMAJIYLA ŞAŞIRTTI

Yaklaşık 15 yıl önce büyük bir üne kavuşan şarkıcı Nez'in yeni imajı olay oldu. Saçlarını üç numara yapan Nez, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Magazin gündemine dair açıklamalarda bulunan Nez, hayranlarının saçlarıyla ilgili sorularına cevap niteliğinde bir hikaye paylaştı. Paylaşımında, saçlarını kazıtmasıyla ilgili herhangi bir depresif durumunun olmadığını söyleyen şarkıcı, "Şükür bir hastalığım da yok, isteyerek yaptım. Çok mutluyum" dedi.

İşte Nez'in Instagram hesabından yayınladığı o paylaşım...

NEZ KİMDİR?

Nezihe Kalkan, veya bilinen adıyla Nez (d. 15 Nisan 1979; Bakırköy, İstanbul), Türk pop müziği ses sanatçısı, dansçı, eski manken, oyuncu ve televizyon sunucusu. Nez, Türk pop müziğinin önde gelen isimlerindendir.

Nez, 4,5 yaşında İngiltere'ye göç etmiş bir ailenin kızıdır. Liseyi İstanbul Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde okumuştur.

İlk müzikal deneyimini sekiz yaşında Westing Müzikali'nde ve Anny Müzikali'nde Londra'da baş rol oynayarak tecrübe edinmiştir. 16 yıl boyunca Londra'da yaşamıştır.

Nez 2000 yılında çeşitli reklam dublajları seslendirmeleri ile bir dönem de Hürriyet Gazetesi'nin hafta sonu sesi olmuş ve yine Hürriyet Gazetesinin Ses Dergisi'nde düzenlenen şarkı yarışmasında Batı Müziği ve Türk Müziği'nde ki alanlarında birinci olmuştur. Sanatçı daha sonra Romantik Komedi filminin altı tane şarkısına bestesi ve sesiyle hayat vermiştir. Ayrıca Refah Partisi'nin seçim müziğini seslendirmiştir. Nez'in Ödülleri arasında birçok Altın Kelebek Ödülü ve Kral Müzik Ödülleri olmak üzere pek çok ödülü bulunmaktadır.

Nez İlk vokal deneyimini 2000 yıllında Tarkan, Işın Karaca, Serdar Ortaç ve Harem Grubu'nda yaşamıştır. Harem Grubuyla verdiği Parkorman'daki konseriyle ortalığı adeta yıkan Nez sadece birkaç hafta sonra sahibi olacağı devasal şöhretten ve Uzan Ailesiyle tanışacağından habersiz tabiki. Uzan ailesine kadar Tarkan, Fatih Terim, Cem Boyner ve Hıncal Uluç gibi isimlerin destek olmasıyla adını cemiyet ve sosyete camiasında duyurmuştur. Asıl patlaması 2001 yılı Uzan Grubu sayesinde olmuştur.

Nez kariyerinin en büyük patlamasını takvimler 2001 Ocak ayını gösterdiğinde Ortaköy'de bulunan Uzan Grubu'na ait Çırağan Sarayı'nda bulunan 'Q Jazz Bar' da taş zindanlar da sergilediği eşsiz performansıyla seçkinler sınıfına verdiği özel konserlerle cemiyete ve sosyeteye niche geceler yaşatarak adını tüm Türkiye'de duyurmuş ve ana haber bültenlerinde sıkça konu olmuştur ayrıca tüm yerli ve yabancı basın Nez ile röportaj yapma kuyruğuna girmiş ve kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştur. Kendisine en büyük desteği veren ve olağanüstü devasal şöhreti kazandıran Uzan Grubu'nun veliahtları Hakan Uzan, Cem Uzan kardeşler ve Erol Köse'nin desteğiyle Türkiye'de ve Avrupa'da tanınan bir sima haline gelmiştir. Nez 2001 Çırağan Döneminden 2005 yılları arasına kadar Uzan'lar ile ortak olmuş ve beraber çalışmışlardır.

Turkish Delight (Türkçe: Türk Lokumu) lakaplı Nez 2002 yılında Uzan Grubu'nun patronu Cem Uzan tarafından keşfedilmesiyle Uzan Grubu'nun medya gücünü arkasına alarak yeni milenyum döneminin en zirve çıkışını yapmıştır. Nez 2000'ler furyasına sesi, şarkıları, seksi dansları ve seksi imajıyla 2000'ler müzik tarihine damga vurmuş ve olağanüstü bir şöhrete ve popüleriteye sahip olmuştur.

Cem Boyner’e göre 5, Hıncal Uluç’a göre 10 Shakira gücünde olan “Turkish Delight” lakaplı Nez 2002 yılında Uzan grubu'nun medya gücünü de arkasına alarak yeni milenyumun en şatafatlı çıkışlarından birini gerçekleştirdi. Erotik çağrışımlı İngilizce sözlerle bezeli şarkıları ve gelişkin anatomisiyle Nez önce sosyetenin, ardından sokağın gündemine bomba gibi düştü ve hızla toplumsal bir fenomen haline gelerek Türkiye’nin erotizm eşiğini arşa çıkardı.

Nez 2002'nin ilk aylarında televizyon kanallarını dev global kalçasıyla domine ediyor ve türk televizyon tarihine seksi imajıyla damga vurmuştur.

Üzerine tez dahi yazılan, vaktinde dönemdaşları Gülşen, Hande Yener ve Demet Akalın’dan çok daha yüksek bir profil çizen Nez 2002 ve 2005 yılları arası Türkiyede en çok konser veren sanatçı olmuş ve Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil etmiştir.

Nez ilk albüm teklifini Uzan Ailesi'nin veliahtı Hakan Uzan tarafından almıştır. Daha sonra Nez Cem Uzan ile tanışınca tüm işlerini onunla birlikte yapıp Uzan Grubu şirketinden Erol Köse (Erol Köse Production) şirketinden beraber çalışmaya başladılar.

Cem Uzan'ın Nez ile tanışmak istediğini belirtti ve Uzan'la görüşen Nez, Uzan'ın müzik şirketinde ortaklık teklifi aldı. Nez şirkete %51 payla ortak oldu. Uzan'larla birlikte Rumeli Hisarı 'Yıldızlı Geceler' konsepti altında konserlerini yapmaya başladı. Rumeli Hisarını (Mydonose Showland) adeta yıkan Nez sergilediği olağanüstü sahne şovları sesi ve performansıyla patronu Cem Uzan'ın yüzünü güldürdü. Uzanlar'ın tek sanatçısı olma özelliğini taşıyan ve Uzan Ailesinin Altın yumurtlayan tavuğu olan Nez 'Uzan Medya Grup AŞ ve Uzan Grubu şirketleri ile Toplam 5 sene Uzan'larla ortaklık yaptı.

Nez, İlk albümünü 2002 yılında Cem Uzan'ın desteği ile kendi ismini verdiği ilk albümünü "Nez" adıyla çıkartmıştır. Albüm çok kısa sürede müzik listelerinin zirvesine oturmuştur. Bu albümden; Turkish Delight, Sakın Ha, Her şey Boş, Klasik Rüzgarı gibi birçok şarkıları hit olmuş ve döneme damgasını vurmuştur. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı ödülünü kazanmış ve Altın Kelebek Ödüllerin'de aynı ödülü alıp 'Sakın Ha' şarkısı ile 'En İyi Klip' ödüllerini kazanmıştır. 'Türkiye'yi İnleten Kadın' ve 'Turkish Delight (Türk Lokumu)' ünvanlarını almıştır.

Başarılı sanatçı Nez 2006 yılında 2. albümü "%100 Nez"i çıkartmıştır. Bu albümden; Fame, Sweet Dreams, Hey Dj, Sevgi Bu Mu Diye Savruldum, gibi şarkılar hit olmuştur. 2 yıl aradan sonra 2008 yılında 'I See You' adında 3. albümünü çıkarmıştır. Nez 2009 yılında Ayrıca FOX TV'de yayınlanan "Sıkı Dostlar" isimli sit-com'da Haluk Bilginer, Özkan Uğur ve Seray Sever ile birlikte başrol oynamıştır.2 yıl sonra 2010 yılında DJ Kaan Gökman iş birliği ile This İs Hit ve Gia Sou adlı 2 albüm daha çıkartmıştır. Aynı yıl Yankı Alper ile Kaç Yazar? adlı 6. albümünü çıkarmıştır. Sanatçı 1 yıl sonra 2011 yılında "Nez Zamanı" adlı 7. albümünü çıkarmıştır. Bu albümden; Oldu Mu? ve Depresif Kukla şarkıları kliplenmiş ve hit olmuştur.

Nez 2011-2012 yılları arasında Acun Medya ve Ilıcalı Grup ile çalışmıştır. Show Tv'de Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Yok Böyle Dans Ünlüler proramına katılmış ve yarışmada birinci olmuştur. 'Türkiye'nin En İyi Dans Eden Sanatçısı' ünvanını almıştır. Yarışma sonrası Acun Ilıcalı'nın yoğun ısrarı üzerine ve Türk halkının Nez'e olan yoğun ilgisi ve sevgisi sebebiyle Nez'i ikna edip 2012 yılında "Survivor Ünlüler All Star 2012" yarışmasına katılacağını duyurmuştur fakat sağlık sorunları yüzünden Nez yarışmaya katılamamıştır. Sanatçı daha sonra 2013 yılının Nisan ayında olgunluk dönemi projesi olarak nitelendirdiği "Nez & Retro Turca" adlı 8. albümünü çıkarmıştır.

Bu albümden 'You Know I'm No Good ve Dönemezsin Sen' şarkıları kliplenmiş ve albümdeki Knockin On Heavens Door, Aint No Sunshine ve Sen Mutlu Ol Ne Olur gibi şarkıları hit olmuştur. Nez 2014 yılında Show Tv'de yayınlanan Gölgedekiler adlı dizide Kaynananın Laneti performansı ile çok ses getirmiştir. 2015 yılında Nez DJ Okay Barış ile birlte Who's In The Cabin adlı 9. albümünü çıkartmıştır.

Aynı yıl 2015 Aralık ayında Grup 7edi ile birlikte 'Ağlar Mıyız Hala' isimli 10. albümünü çıkarmıştır. 2016 yılında ise Nez, Fatih Boğalar'ın dünyayı sallayan arap şarkısı "Te Ma Etmaje" klibinde oynamış ve seksi dansıyla olay olmuştur.

Nez 2017 yılında 'Senin Annen Olamam Ben' adlı 11. albümünü çıkarmıştır. Usta sanatçı Aynı yıl DJ Cüneyt Yalmaz ile birlikte 'Set Me Free' adlı 12. albümünü çıkartmıştır. Nez 2019 yılında dünyaca ünlü tenor Alessandro Sefino ile Sezen Aksu'nun 'Bile Bile' şarkısında düet yapmıştır.

Ünlü sanatçı Nez sanat hayatına aktif olarak devam etmektedir.