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Nihat Doğan evlendi! Nihat Doğan kimdir, kaç yaşında?

Nihat Doğan ve İranlı sevgilisi, aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan'ın yaşı ve İranlı eşinin kim olduğu merak konusu oldu. Şarkıcı, daha önce Seda Sayan'la nikah masasına oturmuştu. Peki Nihat Doğan'ın evlendiği kadın kimdir? Nihat Doğan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:07 - Güncelleme:
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Nihat Doğan evlendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından, "Nihat Doğan kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir?" gibi sorulara cevap aranmaya başlandı. İranlı bir hayranıyla evlenen Nihat Doğan, dini nikahının daha önce yapıldığını fakat amcasının vefatı nedeniyle düğünü ertelediklerini açıklamıştı. Peki Nihat Doğan kaç yaşında, eşi kimdir?

NİHAT DOĞAN EVLENDİ!

Nihat Doğan evlenerek yeniden gündeme geldi. Türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranıyla nikah masasına oturdu. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi.

Eşini evliliğe ikna etmek için peşinden İran'a gittiğini ve ailesinden istediğini söyleyen şarkıcı, imam nikahlarının çok önceden yapıldığını ve bebek beklediklerini açıkladı.

NİHAT DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nihat Doğan, 1976 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kürt asıllı Nihat Doğan, oğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en köklü aşiretlerinden biri olan Badıkan Aşireti'ne mensuptur.

Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı.

Aslen Muşlu olan 42 yaşındaki şarkıcı, 15 yaşındayken İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde şarkı söylerken, orada bulunan bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.

1994'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başladı.

Nihat Doğan, 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.

NİHAT DOĞAN'IN EŞİ KİMDİR?

Nihat Doğan'ın evlendiği kişinin Arzu isminde İranlı olduğu biliniyor. Ayrıca ünlü şarkıcının hayranı olduğu ve bir arkadaş ortamında tanıştıkları glen bilgiler arasında yer alıyor.

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