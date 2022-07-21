Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı merak konusu oldu. Genç oyuncu, 2021 yılında 'Benim Hayatım' adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer aldı. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın oynadığı diziler...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu oldukça ilgi çekti. Dizide Gizem karakterini canlandıran genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın hayatı da merak konusu oldu. İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın biyografisi

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Aktaş, 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak'ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından söz ettirmiştir.

Oyunculuk kariyerinde ünlü markaların reklam reklam filmlerinde rol aldı. 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde Gökçe karakterine hayat verdi.

2021 yılında Benim Hayatım dizisinde yer alan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde yeni dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i olarak izleyiciyle buluşacak.