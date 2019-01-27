O Ses Türkiye Gülce Kahtalı kimdir kaç yaşında (Gülce Kahtalı aslen nereli)

O Ses Türkiye Gülce Kahtalı kimdiri, finalistlerin açıklanması ile birlikte aranan isimler arasında. Beyaz'ın takımında yer alan Gülce Kahtalı yaşı, memleketi kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenleri bu haberimiz üzerinde derledik. 27 Ocak Pazar günü akşamı düzenlenecek olan O Ses Türkiye finalinde Gülce Kahtalı birinci olup olmayacağı merak konusu oldu. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Gülce Kahtalı biyografisi ile ilgili detaylara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Beyazıt Öztürk’ün takımında bulunan O Ses Türkiye yarışmasında güçlü sesiyle dikkat çeken Gülce Kahtalı finale kaldı. Çeyrek finalde yine Şebnem Ferah şarkısı okuyan Gülce Kahtalı Can Kırıkları performansıyla tam not almış ve O Ses Türkiye’de yoluna devam etmeye hak kazanmıştı.

Üst üste söylediği Şebnem Ferah şarkılarıyla tanınan Gülce Kahtalı bu kez bir sürpriz yaparak Oy Beni Vurun isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkıyı kusursuz şekilde seslendiren ve duygusunu izleyenlere başarılı şekilde aktaran Gülce final biletini de aldı.

Final performansı



O Ses Türkiye yarışmasında Şebnem Ferah’ın ünlü Yağmurlar şarkısıyla katılan ve büyük beğeni toplayan Gülce Kahtalı başarı basamaklarını birer birer tırmandı. Bu akşam (26 Ocak Cumartesi) yeniden sahneye çıkan bu kez yarı finalde yarışan Gülce yarı final için sahneye ‘Oy Beni Vurun’ isimli şarkısıyla çıktı.



Gülce Kahtalı kimdir?



Gülce Kahtalı’nın şarkı söylemek her zaman hayatının merkezinde yer aldı. Şule Ceran ve Niki Selin Janbert ile girdiği üçlü düellodan da sağ çıkmayı başaran Gülce Kahtalı bu akşam Yağmurlar performansıyla yeniden sahnedeydi. Yağmurlar, yani Gülce’nin O Ses Türkiye sahnesine çıktığı ilk anda söylediği şarkı büyük beğeni aldı.



O Ses Türkiye’de finale kalan isimler kimler?



Hadise’nin takımı: Anıl Şimşek.



Beyaz’ın takımı: Gülce Kahtalı, Barış-Baran Solar, Umut Kaç.



Murat Boz’un takımı: Ferat Üngür, Bartu Gürhan..