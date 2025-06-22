Oğulcan Engin ve İlayda Alişan gözyaşlarını tutamadı... Düğünde buruk sevinç

Sinan Engin ve Ayşe Engin'in kızları Elif Engin, Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi. Çorum'da gerçekleşen görkemli düğün, hem aile bireyleri hem de davetliler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Kardeşi Elif'in bu özel gününde yanında olan Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan ile birlikte tören boyunca oldukça duygusal anlar yaşadı. Düğün boyunca gözleri dolan İlayda Alişan, hislerini şu sözlerle ifade etti: "Gelinlikle gördüğümde çok ağladım. Gelin hamamı yaptık, her anında hüzünlendim. Oğulcan adına da içimde buruk duygular vardı."

Kız kardeşinin yuva kurmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Oğulcan Engin ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "Oğlan da bizim, kız bizim ama kız da artık evden ayrılıyor. İlayda çok ağladı"