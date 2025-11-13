Onbeşliler'e sürpriz transfer... Ömer Turan 'Niksarlı Yusuf' rolünde

TRT Tabii'nin Tokat'ta çekimleri süren yeni dönem dizisi "Onbeşliler", oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yapımın son olarak oyuncu Ömer Turan'ı ekibine dahil ettiği öğrenildi.

Daha önce Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Basat, Vefa Sultan'da Yanık Selman ve Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Mücahit Bekir karakterleriyle performansıyla beğeni toplayan Turan, bu kez "Onbeşliler"de Niksarlı Yusuf karakterine hayat verecek.

Dizinin çekimlerinin Tokat'ın tarihi dokusunda sürdüğü ve dönem atmosferinin titizlikle yansıtıldığı belirtiliyor. "Onbeşliler", hem güçlü hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla TRT Tabii izleyicilerinin yeni gözdesi olmaya aday görünüyor.