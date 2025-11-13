İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2526
  • EURO
    49,0789
  • ALTIN
    5719.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Onbeşliler'e sürpriz transfer... Ömer Turan 'Niksarlı Yusuf' rolünde
Magazin

Onbeşliler'e sürpriz transfer... Ömer Turan 'Niksarlı Yusuf' rolünde

TRT Tabii'nin Tokat'ta çekimleri devam eden iddialı yapımı “Onbeşliler”, kadrosuna oyuncu Ömer Turan'ı ekledi. Daha önce tarihi ve dönem dizilerindeki performanslarıyla beğeni toplayan Turan, yeni dizide Niksarlı Yusuf karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Haber Merkezi13 Kasım 2025 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Onbeşliler'e sürpriz transfer... Ömer Turan 'Niksarlı Yusuf' rolünde
ABONE OL

TRT Tabii'nin Tokat'ta çekimleri süren yeni dönem dizisi "Onbeşliler", oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yapımın son olarak oyuncu Ömer Turan'ı ekibine dahil ettiği öğrenildi.

Daha önce Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Basat, Vefa Sultan'da Yanık Selman ve Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Mücahit Bekir karakterleriyle performansıyla beğeni toplayan Turan, bu kez "Onbeşliler"de Niksarlı Yusuf karakterine hayat verecek.

Dizinin çekimlerinin Tokat'ın tarihi dokusunda sürdüğü ve dönem atmosferinin titizlikle yansıtıldığı belirtiliyor. "Onbeşliler", hem güçlü hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla TRT Tabii izleyicilerinin yeni gözdesi olmaya aday görünüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.