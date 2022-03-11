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Onlarca ünlünün mülk bilgilerini emlakçılara sızdırdılar! Cezaları belli oldu

Aralarında Hülya Avşar ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 136 ünlünün mülk bilgilerini emlakçılara aktaran iki tapu memuru yargılandı. İki sanık, 3 yıl 1 ay hapse mahkûm edildi.

Sabah11 Mart 2022 Cuma 09:18 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 09:18
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Tapuda çalışan iki memur, aralarında Hülya Avşar, Aleyna Tilki ve Yıldız Tilbe'nin de olduğu 136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayıp emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktardığı gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

SAVCILIĞA İHBAR GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, Fatih Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin kişisel verileri yetkisiz kişilerle paylaştıkları ihbarı yapıldı. İnceleme sonrası tapu kayıtlarına girip emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktaran iki memur tespit edildi. Bu kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.

HUKUKSUZ İNCELEMELER

Yapılan soruşturmada Rıza K. ve Yusuf D. isimli tapu memurlarının, yetkileri olmadığı halde 136 ünlü ismin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları, ayrıca eş, kardeş, anne ve baba bilgilerine de baktıkları belirlendi. Sabah'ın haberine göre, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki memur, kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

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