Kanal D ekranlarına seyircisi ile buluşan Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’ın Tekin’i magazin severler tarafından internette en çok aranan isimlerden oldu. Arka Sokaklar’da Hüsnü Komiser’in oğlu Tekin karakterine hayat veren Onur Bay’ın biyografisi vatandaşlar tarafından merek ediliyor. Onur Bay, 1996 senesinde dünyaya geldi. 2006 yılında ise Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin Çoban karakterini canlandırmaya başladı. Peki, Onur Bay kimdir? Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay kaç yaşında? İşte merak ettiğiniz detayları…

ONUR BAY KİMDİR?

Arka Sokaklar dizisine 2006 yılında çocuk yaşlardayken Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam eden Onur Bay, Çakallarla Dans filminde de rol almıştır.

Onur Bay 1996 doğumludur. İstanbul’da yaşamını sürdüren oyuncu doğma büyüme İstanbulludur.

Henüz 10 yaşındayken Arka Sokaklar adlı dizide yer almaya başlayan isim, halen dizide aktif olarak rol almaktadır. Eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi’nde sürdürmekte olan oyuncu Köpek adındaki dizide de 9 yaşındayken rol almıştır.

Oyunculuğu ve eğitimini bir arada yürüten isim hafta sonları dizi çekimlerine giderken hafta içi ise okuluyla ilgilenmektedir. Ayrıca genç oyuncu, Çakallarla Dans isimli filmde de rol almıştır.

Eğitim hayatı bittikten sonra tamamen kendisini oyunculuğa vereceğini belirtmiş olan isim şimdiden uzun senelerinin başarılı oyunculuğunla ilerleyen senelerde daha başka dizilerde rol alabileceğini göstermiştir.

Öte yandan Arka Sokaklar, 12. sezonuyla beraber halen izleyicilerle buluşmaya devam etmektedir.