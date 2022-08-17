Onur Buldu Güldür Güldür'den ayrıldı mı? sorusunun cevabı, ünlü oyuncu hakkında çıkan haberler sonrası araştırılmaya başlandı. Ali Sunal'ın sunduğu komedi programı Güldür Güldür'de yaprak dökümü sürüyor. İrem Sak ve Çağlar Çorumlu'dan sonra Onur Buldu da Güldür Güldür programına veda ediyor. Peki Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu neden ayrıldı? İşte detaylar...

ONUR BULDU GÜLDÜR GÜLDÜR'DEN AYRILDI MI?

Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bilal rolüyle milyonların sempatisini kazanan Onur Buldu, programdan ayrılıyor. Onur Buldu yeni sezonda Güldür Güldür'de olmayacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN BİLAL'İ ONUR BULDU NEDEN AYRILDI?

Onur Buldu'nun Güldür Güldür'den farklı projelerde yer alma isteği nedeniyle ayrıldığı iddia edildi.

Onur Buldu, bir süredir fragramları da dönen Exxen'deki "Sizi Dinliyorum" isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

ONUR BULDU KİMDİR?

Onur Buldu,1982 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde doğdu. Ebe hemşire bir anne ve öğretmen bir babanın oğlu olan Onur Buldu, İzmir Menemen'de büyüdü.

Ailesi aslen Tunceli Mazgirtli olan Buldu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Ardından İstanbul'a yerleşen Onur Buldu, birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı.

Onur Buldu Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür adlı show programında hafızalara kazındı. Onur Buldu, 2020 yılından bu yana Duygu Koz ile evlidir.