18 Aralık 2025 Perşembe
Magazin

Onur Tuna ve Özge Gürel başrolde... tabii'nin yeni dizisi 'Bi' Dinle' sete çıktı!

Başrollerini Onur Tuna ve Özge Gürel'in paylaştığı Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin yeni orijinal dizisi Bi' Dinle, okuma provalarının ardından sete çıktı.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 11:18
Onur Tuna ve Özge Gürel başrolde... tabii'nin yeni dizisi 'Bi' Dinle' sete çıktı!
Zeynep ve Fikret'in gündelik hayatları ve ilişkileri mizahi bir dille ekrana gelecek. Modern ilişkilerde sıkça karşılaşılan farklı bakış açıları, yanlış anlaşılmaları ve söylenmeyen cümlelerin oluşturduğu sessizlikleri merkezine alan Bi' Dinle, Zeynep ve Fikret'in gündelik hayatlarından yola çıkarak izleyiciyi son derece tanıdık bir dünyanın içine davet ediyor.

Aynı dili konuşmalarına rağmen hayata ve ilişkilere farklı anlamlar yükleyen bu çiftin hikâyesi; evin içinde geçen küçük anlar, sıradan görünen diyaloglar ve çoğu zaman gözden kaçan detaylar üzerinden şekilleniyor.

Dizi, modern hayatın hızında birbirini gerçekten dinlemenin ne kadar zorlaştığını mizahi ve nahif bir anlatımla ele alırken, izleyiciyi hem güldüren hem de kendisiyle yüzleştiren sahneler sunacak. Zeynep ve Fikret'in yaşadığı yanlış anlaşılmalar, suskunluklar ve küçük çatışmalar; aslında pek çok ilişkinin ortak dili hâline gelen iletişim konularını eğlenceli bir şekilde ele alıyor.

