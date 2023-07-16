Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile Baltalimanı'ndaki evine dönerken tekneden düşerek yaralandı. Gencebay tekneden inerken dengesini kaybetti ve beton zemine düştü. Gencebay yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

ORHAN GENCEBAY SEVENLERİNİ KORKUTTU

Hastanede yapılan kontrollerde ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gencebay yaptığı açıklamada, "Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni" ifadelerini kullandı. Gencebay'ın ardından sağlık durumuna ilişkin bilgiyi Sevim Emre verdi.

SEVİM EMRE SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Sevim Emre son durumu paylaştı: Doktorlar 3-4 günde normale döneceğini söyledi

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Emre, yaşanan kazayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Diret betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar."

GEÇEN SENE DE PARMAĞINI SAKATLADI

Öte yandan Orhan Gencebay geçtiğimiz yıl şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlamıştı. Ünlü sanatçının parmağına 11 dikiş atılmıştı.