İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2023 Pazar / 28 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1409
  • EURO
    29,4195
  • ALTIN
    1642.76
  • BIST100
    6437.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Magazin

Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz günlerde eşi Sevim Gencebay ile evine dönen Orhan Gencebay, tekneden düşerek yaralandı. Gencebay'ın son durumuna ilişkin konuşan Sevim Gencebay, 'Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. Doktorlar 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi.' dedi.

16 Temmuz 2023 Pazar 15:09 - Güncelleme:
Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu
ABONE OL

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, hayat arkadaşı Sevim Emre ile Baltalimanı'ndaki evine dönerken tekneden düşerek yaralandı. Gencebay tekneden inerken dengesini kaybetti ve beton zemine düştü. Gencebay yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

ORHAN GENCEBAY SEVENLERİNİ KORKUTTU

Hastanede yapılan kontrollerde ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Gencebay yaptığı açıklamada, "Çok şükür iyiyim, önemli bir kazaydı. Allah korudu beni" ifadelerini kullandı. Gencebay'ın ardından sağlık durumuna ilişkin bilgiyi Sevim Emre verdi.

SEVİM EMRE SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ KONUŞTU

Sevim Emre son durumu paylaştı: Doktorlar 3-4 günde normale döneceğini söyledi

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Emre, yaşanan kazayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Teknenin kenarında duruyorduk. Orhan Bey inmek istedi ve acele etti sanırım. Teknedeki kişi elini uzattı. Diret betona çakıldı. Allah'tan tekne yanaşmıştı. Başı çarpabilirdi. Vücudunda çürükler oldu, korse verdiler. 3-4 gün sonra tamamen normale döneceğini söyledi doktorlar."

GEÇEN SENE DE PARMAĞINI SAKATLADI

Öte yandan Orhan Gencebay geçtiğimiz yıl şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlamıştı. Ünlü sanatçının parmağına 11 dikiş atılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.