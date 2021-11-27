Orhan Gencebay: Tayyip Bey mazlumun ve mağdurun yanındadır

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 16:29

Uyan Türkiyem programına telefonla bağlanan yılların sanatçısı Orhan Gencebay, ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yükselen döviz kurları ile ilgili konuşan usta sanatçı, "Bu kadar abartılı konuşulması, son derece rahatsız edici. Burada art niyet var, bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Yani yüzde 100 çıktı" dedi.

"BİZİ SOYDULAR, SÖMÜRDÜLER"

"Bu, bana göre kasıtlı çıkarıldı" diyen Gencebay, "Yabancıların yapmak istedikleri planlarına, projelerine göre çıkmıştır. 90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık. Yüzde 7 bin 500 faiz alınır mı? Alınıyordu. Türkiye faiz veren bir ülke durumuna sokuldu. Bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı." diye konuştu.

"ARABASI OLAN 1 DEPO BENZİN ALABİLİYORDU"

Gencebay, "Evet, bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle bütün dünya yangın yeri. Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. 3 yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan 1 depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu" diye konuştu.

"BEN DEVLETÇİYİM"

"Son dönemlerde Tayyipçi ve iktidara yakın" söylemlerinin de sorulduğu Gencebay, "Bunlar komik" dedi.

"Ben devletçiyim, ben hiçbir zaman herhangi bir partili olmadım" diyen sanatçı, "Bana her partiden çok teklifler yapıldı ama partili olmadı. Ben devletçiyim, vatanseverim. Atatürk'ün kurmuş olduğu bu vatana canıyla başıyla sahip çıkan bir insanım. Benim bakışım budur. Neticede Tayyipçi denmesinin nedeni, sanıyorum bu akil döneminde başladı. Ondan evvel böyle bir şey yoktu. Akil dönemi neydi peki? Bir gün beni bakanımız Beşir Atalay bey aradı. Orhan Bey, sizi kanaat önderi seçtik dedi. Elinizi ülkemiz için taşın altına koyar mısınız dedi. Dedim ki; sayın bakanım ülkem için canımı veririm. Bunu bana değil, sokaktan geçen herhangi birine de söylerseniz, o da aynı cevabı verir. Tabii yapacağım bir şey varsa, şerefle onurla yapacağım dedim. Üstelik, Atatürk'ümüz derki maksat vatansa gerisi teferruattır dedim. Biz buna inanmışız, memnuniyetle dedim. Böyle bir kabulüm oldu. Benim devletle görüşüp, konuştuğum cümleler bunlardır." şeklinde konuştu.

"TAYYİP BEY, MAZLUMUN VE MAĞDURUN YANINDADIR"

Gencebay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de "Ben devletime çok saygılı olduğum için devletimi yönetenlerle kesinlikle samimiyetim var benim. Süleyman Demirel ile neredeyse baba-oğul gibiydik. Ecevit'in peşinde dolandık, ülkemiz daha iyi olsun diye, onu teşvik ettik. Ve 80'lerde Turgut Özal ile son derece yakındık. Benim devlet adamlarına ilgimin olması son derece normal, sahip çıkarım. Ayrıca Tayyip Bey'in özel yeri var. Kendisini çok severim insan olarak. O mazlumun ve mağdurun yanındadır. Çok eskiden beri tanırım. Ve şu anda zaten yaptıkları ortada. Hepsi milli değerdedir." ifadelerini kullandı.