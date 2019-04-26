Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay neden bıçaklandı? Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay kimdir? Seda Han kimdir? Geçtiğimiz günlerde geçirdiği anjiyo operasyonu ile tüm Türkiye’nin yüreğini ağzına getiren ünlü sanatçı Orhan Gencebay’a bir kötü haber de oğlu Gökhan Gencebay’dan geldi. Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralandı. Bıçak darbesiyle yara alan Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Peki, Gökhan Gencebay ile taksi şoförü arasındaki boğuşma neden çıktı? Haberimizin detayları aşağıda...

GÖKHAN GENCEBAY NEDEN BIÇAKLANDI?

Habertürk’te yer alan habere göre, taksi şoförünün Gökhan Gencebay’ın sevgilisi Seda Han'a küfür etmesi sonucu çıkan kavgada yaralanan Gencebay'a 3 dikiş atıldığı ve bıçak darbesinin kalbinin 3 parmak altında olduğu öğrenildi.

Gencebay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay eşi Seda Han kimdir?

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan’ dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.

SEDA HAN KİMDİR?

Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu Gökhan, 2016'da Seda Han ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıllarda Gökhan Gencebay evlenmeyi düşündüğü kız arkadaşı ile Bodrum’da, Anne ve babası ile tatil yapmış ve görüntülenmişti. Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin müstakbel gelinleriyle çok iyi anlaştıkları magazin haberlerinde yer almıştı.