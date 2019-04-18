Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama

Stent işlemi uygulanan usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Memorial Şişli Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, rutin sağlık kontrolleri için hastaneye başvuran Gencebay’ın darlık belirlenen iki kalp damarının stent ile açıldığı aktarıldı.

"EN KISA SÜREDE TABURCU OLMASI PLANLANIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, şunları kaydetti:

"Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor."