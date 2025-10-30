Oruç'un güveni sarsılıyor, Esme köşeye sıkışıyor! Taşacak Bu Deniz'de büyük kriz

Her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz", yeni bölümüyle 31 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in dördüncü bölümünde neler olacak:

Şerif'in hapisten çıkışıyla birlikte tüm taşlar yerinden oynar. Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanırken, Adil geçmişin izlerini silmeye karar verir. Eleni'yi denize atanı açıklamayan Esme'ye rest çeker. Eğer susmaya devam ederse, pansiyonunu ve tüm Furtuna'yı yıkacaktır. Oruç'un amcasına olan güveni, Melina'nın "Amcan Eleni'yi sattı." sözleriyle sarsılır; bu kez hesap sorma sırası Oruç'tadır. Behçet ise Eleni'yi yardım bahanesiyle kandırarak yaylada kurduğu tuzağa düşürür. Eleni'nin ölüm haberini alan Oruç, onu koruyamamış olmanın acısıyla yıkılır.