30 Ekim 2025 Perşembe
  Oruç'un güveni sarsılıyor, Esme köşeye sıkışıyor! Taşacak Bu Deniz'de büyük kriz
“Taşacak Bu Deniz” yeni bölümüyle 31 Ekim Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak. Dördüncü bölümde Şerif'in hapisten çıkışıyla birlikte dengeler altüst olurken, Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanıyor. Adil'in geçmişle yüzleşme kararı, Esme'yi köşeye sıkıştırırken, Oruç'un amcasına olan güveni sarsılıyor. Dizide bu hafta heyecan doruğa çıkacak.

Haber Merkezi30 Ekim 2025 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
Her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan "Taşacak Bu Deniz", yeni bölümüyle 31 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelecek.

Taşacak Bu Deniz'in dördüncü bölümünde neler olacak:

Şerif'in hapisten çıkışıyla birlikte tüm taşlar yerinden oynar. Furtunalar cephesinde gerilim yeniden tırmanırken, Adil geçmişin izlerini silmeye karar verir. Eleni'yi denize atanı açıklamayan Esme'ye rest çeker. Eğer susmaya devam ederse, pansiyonunu ve tüm Furtuna'yı yıkacaktır. Oruç'un amcasına olan güveni, Melina'nın "Amcan Eleni'yi sattı." sözleriyle sarsılır; bu kez hesap sorma sırası Oruç'tadır. Behçet ise Eleni'yi yardım bahanesiyle kandırarak yaylada kurduğu tuzağa düşürür. Eleni'nin ölüm haberini alan Oruç, onu koruyamamış olmanın acısıyla yıkılır.

