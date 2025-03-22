Osman Sınav için AKM'de tören düzenlendi

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce 69 yaşında vefat eden Sınav için taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

- "ZİHNİMİZDE VE GÖNLÜMÜZDE DERİN İZLER BIRAKTI"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, törende yaptığı konuşmada, Sınav'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak gerçekten son derece zor. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı." dedi.

Sınav'ın eserleriyle herkese ayna tuttuğuna işaret eden Mumcu, şunları söyledi:

"Hepimizin, mahallemizin, ailemizin, milletimizin karakterinin en güzel yönlerini ekranlara taşıdı. Biliyoruz ki Osman Sınav'ın yeri hiçbir zaman dolmayacak ama geride bıraktığı eserler, nesiller boyunca izlenmeye ve bu toprakların ruhunu anlatmaya devam edecek. Onun yapımları yüreğinde memleket sevdası taşıyan herkes için birer hatıra olarak kalacak. Bugün biz ondan ayrılıyoruz ama o bize sinemayla, sanatla, milletimizin özünü anlatan hikayeleriyle dolu miras bırakıyor. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın."

- "BİZ SADECE BİR AİLE DEĞİL, ONUN ETRAFINDA BÜYÜYEN TOPLULUK OLDUK"

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk." ifadelerini kullandı.

Babasının sevgisini göstermeyi çok iyi bildiğini aktaran Sınav, şunları kaydetti:

"Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanımış ve taşımış olduğunu görürsünüz. Öyle ilginç bir yalnızlık yaşadı ki kardeşlerinin var olduğunu bilerek, onlara yol açarak, okul okuduğu zaman, işini yaptığı zaman hep bir ailesinin var olduğunu bilerek yaptı. Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi. Bizden de feragat etmesi gerekti ama hep aklında biz vardık."

- "TELEVİZYON DİZİ ANLAYIŞINA YENİ SOLUK GETİRMİŞTİR"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Osman Sınav'ı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1978'de öğrenciyken tanıdığını ve akademide Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun başlattığı sinema eğitiminin ilk öğrencilerinden olduğunu anlattı.

İdrisoğlu, akademide Sınav'la birlikte Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, İlham Arakon, Duygu Sağıroğlu ve Prof. Dr. Adnan Ataman'ın aralarında olduğu birçok usta isimden ders aldıklarını belirterek, "Osman Sınav, eğitimini sürdürürken bir yandan reklam sektöründe çalışıyordu. Onun için zor bir süreçti çünkü bizden yüzde 100 devam beklenirdi. Zaten devam etmemeye utanırdık. Sonunda ekonomik koşullar, çalışma zorunluluğuyla mezun olmadan okulu bıraktı." dedi.

Sınav'ın her zaman okul arkadaşları için hakikatli dost, hocaları için de vefalı öğrenci olduğuna dikkati çeken İdrisoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osman Sınav'ı birazcık tanıyan herkes onu vefalı, güvenilir, dürüst olarak tanır ve hakkını teslim eder. Çok disiplinlidir. Çalışma sırasında sert de olabilir ama kimsenin gururunu kırmaz çünkü hakkaniyetlidir, merhametlidir. Gerçekten iyi bir insandır, yalanı, dolanı yoktur, hakiki birisidir. Gururludur, vatanseverdir. Her zaman dik durdu. Çok ama çok çalışkandı. Hep yeni projeler üretti. Fikirleri, yapmak istediği filmler vardı çünkü söylemek istediği şeyler vardı. Televizyon dizi anlayışına yeni bakış, yeni soluk, yeni anlayış getirmiştir. Birkaç kuşak onun dizileriyle büyümüştür."

- "EN DEVRİMCİSİNDEN, EN ANARŞİSTİNDEN FİKİRLER HAVALARDA UÇUŞURDU"

Sınav'ın yakın dostu Tims Group CEO'su Metin Ergen ise usta yönetmenle 2015 yılında tanıştıklarını belirterek, birlikte yaşadıkları hatıraları katılımcılarla paylaştı.

Ergen, Sınav'ın ufuk açan bir şahsiyet olduğunun altını çizerek, "Bir Hz. Yusuf aşığıydı. Oğluna da karakterlerine de adını vermiş bir Yusuf aşığıydı. Osman abiye, 'Ne yapıyorsun hocam?' dendiğinde, hani 'Tekkeyi bekliyoruz.' denilir ya, o ise kuyuyu bekliyordu. 'Kuyunun içinde misin, yoksa kuyunun başındaki güvercin misin?' diye soramazdım ama anlatırdı. Yusuf kıssasından girerdi, Thomas Mann'ın 'Yusuf ve Kardeşleri' dörtlemesinden çıkardı. 'Şunun filmini, dizisini yapsak mı?' diye çok tehlikeli fikirleri vardı. Birden ben ODTÜ'de öğrencilik günlerime dönerdim. En devrimcisinden, en anarşistinden fikirler havalarda uçuşurdu." şeklinde konuştu.

Sınav'ın zamanı gelmedi için beklettiği birçok projesi olduğundan bahsederek, "Herhalde yapmayı istediği projeleri, yaptıklarından daha fazladır diye düşünüyorum. İnşallah onlar da bir şekilde hayata geçecektir." ifadesini kullandı.

Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.