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Osmanlı'da dönüm noktası... Mehmed yeni usulünü açıklıyor

Mehmed: Fetihler Sultanı, 13 Mayıs Salı akşamı 45. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde adaletin zaferi, dönüşen karakterler ve sarayda yaşanan ayrılıklar dikkat çekerken, Fatıma'nın gizemli yolculuğu ve Mehmed'in batıya açılan yeni hedefleri hikâyeye yön verecek.

13 Mayıs 2025 Salı 10:02 - Güncelleme:
Osmanlı'da dönüm noktası... Mehmed yeni usulünü açıklıyor
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Mehmed: Fetihler Sultanı, 13 Mayıs Salı kırk beşinci bölümüyle ekranlara gelecek.

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed'in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Esila Umut, Sena Çakır, Kenan Çoban, Ertuğrul Postoğlu, Osman Soykut, Serdar Gökhan ve Turgay Tanülkü ve Ghassan Massoud gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 45. Bölümde neler olacak?

Mahkemeye çıkan Mehmed'in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo'nun dönüşüm hikayesi başlar. Mehmed ise yeni bir dönemin başladığını vezirlerine bildirme niyetindedir, yeni usulü Çandarlı'ya anlatır. Fetihlerini de sürdürmek isteyen Mehmed artık yüzünü garba döneceğini duyurur.

Şeyhülislam, Fatıma'yı Saltuk'a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma'nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur. Fatıma'nın ortadan kaybolması, Saltuk'u ve diğerlerini de harekete geçirir. Saltuk, Fatıma'yı aramaktadır. Fatıma kimin peşine düştü? Saltuk Fatıma'yı bulabilecek mi?

Harem'de ise yaprak dökümü vardır. Mara, hareme ve hatunlara veda eder. Sultan Mehmed ona yeni bir görev tevdi etmiş, bu sebeple Sırbistan'a dönüyordur. Harem'de de artık yeni başlangıçlar ufukta görünmemektedir.

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