Osmanlı’nın gizli servisi sinemaya taşınıyor
Osmanlıİmparatorluğunun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsûsa’nın konu edildiği “Mahsusa” filminin başrolünde Osmanlı gizli servisi Mahsusa’nın ajanı Ali Reşat karakterini ünlü oyuncu Gökhan Keser oynayacak.
Keser’in partneri Fransız Clarette’yi ise Gizem Karaca canlandıracak. Yapımcılığını UNC filmin, senaryosunu ve yönetmenliğini Mehmet Çetin’in yaptığı “Mahsusa” filmi gerçek tarihten esinlenilerek senaryoya uyarlandı. Savaşın gölgesinde yaşanan aşk ve aksiyon dolu bir film olan “Mahsusa”nın oyuncu kadrosunda Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak, Burak Demir, Levent Sülün ve Oğuz Yağcı rol alıyor.
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