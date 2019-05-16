Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan kimdir, kaç yaşında? Gurur Aydoğan’ın babası kim, annesi Oya Aydoğan neden öldü?

Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan kimdir, Gurur Aydoğan kaç yaşında? Gurur Aydoğan’ın babası kim? Oya Aydoğan neden öldü? Sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Ölümünün 3. Yılında anılan Oya Aydoğan'ın, ‘tek mirasım’ dediği Gurur Aydoğan'ın hayatı merak edilmeye başlandı. 5 Mayıs 2016’da aramızdan ayrılan Türk sinemasının usta isimlerinden olan Oya Aydoğan‘ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Ayrıca 35.5 Sanat Akademisi ve Craft Oyunculuk Atölyesinde eğitim almıştır. Peki, Gurur Aydoğan’ın babası kimdir? Gurur Aydoğan’ın babası Latif Demirbağ kimdir? Verdiği bir röportajda eski kocası oğlu Gurur'un babası hakkında konuşan Oya Aydoğan çok konuşulan şu açıklamayı yapmıştı. Oya Aydoğan, "Latif çok fedakârlık yaptı benim için. ANAP'tan milletvekili adayıydı. 'Bir artistle birlikte olursan siyaset geleceğin biter' dedim ama yine de beni bırakmadı. Çok kıskançtı.'dedi. Daha önce 2 kez evlilik yaşayan Oya Aydoğan'ın en kısa evliliği bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını yapan Haluk Ulusoy ile olmuştur. İşte haberimizin ayrıntıları…

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

15 Mayıs 2016’da aramızdan ayrılan Türk sinemasının usta isimlerinden olan Oya Aydoğan‘ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunudur. Ayrıca 35.5 Sanat Akademisi ve Craft Oyunculuk Atölyesinde eğitim almıştır. Yakışıklı oyuncu Kedi Özledi ve Oyun Zamanı isimli filmlerde karşımıza çıkmış daha sonra Not Defteri dizisi ile dizi oyunculuğuna başlamıştır. Son olarak 'Kanıt: Ateş Üstünde' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Gurur Aydoğan’un dizideki rol arkadaşı Başak Güröz ile evlilik yolunda ilerleyen bir beraberliği var.

GURUR AYDOĞAN’IN BABASI KİMDİR?

Daha önce 2 kez evlilik yaşayan Oya Aydoğan'ın en kısa evliliği bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığını yapan Haluk Ulusoy ile olmuştur.

Gurur Aydoğan'ın babası kimdir annesi böyle anlatmıştı...

Verdiği bir röportajda eski kocası oğlu Gurur'un babası hakkında konuşan Oya Aydoğan çok konuşulan şu açıklamayı yapmıştı;

-"Bursalı gazinocu Tamer Taylan'dan ayrıldıktan sonra oğlum Gurur'un babası Latif Demirbağ'ı kurtarıcı olarak gördüm. 1987'de tanıştık. Mantık evliliği yapayım dedim. Latif çok fedakârlık yaptı benim için. ANAP'tan milletvekili adayıydı. 'Bir artistle birlikte olursan siyaset geleceğin biter' dedim ama yine de beni bırakmadı. Çok kıskançtı. 'Madem bu kadar kıskançsın, ne işin var böyle artist bir kadınla' dedim. Hamileliğimin üçüncü ayında da baktım yapamayacağım, ayrıldım."