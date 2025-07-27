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Magazin

Öykü Gürman 'Gassal'daki rolünü anlattı!

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, TRT'nin dijital platformunda yayınlanan Gassal dizisine dahil oldu. Gürman, Gassal'daki rolü hakkında ilk kez konuştu.

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 14:12 - Güncelleme:
Öykü Gürman 'Gassal'daki rolünü anlattı!
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TRT'nin dijital platformunda yayınlanan ve üçüncü sezon çalışmaları başlayan Gassal dizisi, kadrosunda yeniliğe gitti. Diziye bu sezon konuk oyuncu olarak dahil olan isimlerden birisi, şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman oldu. Kıbrıs'ta konser veren Gürman, Gassal'daki rolü hakkında konuştu.

Gürman, "Çok özel ve keyifli bir projede yer aldım. İzleyiciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, kendisine hediye gönderen hayranlarına da özel teşekkürde bulundu:

"Elazığ'dan Samsun'a, Van'dan İzmir'e kadar uzanan yaklaşık 2 milyonluk çok organik bir hayran kitlem var. Onlardan gelen mektupları, şiirleri, oyuncakları ve yerel yüzlerce hediyeyi evimin bir odasında saklıyorum. Hepsi benim ailem gibi; zaman zaman bir araya gelip buluşmalar da yapıyoruz."

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