Öykü Güven kimdir kaç yaşında Öykü Güven'in babası Birol güven kim nereli

Çocuklar Duymasın dizisi oyuncularından tandığımız Öykü Güven kimdir kaç yaşında olduğu, babası Birol Güven'in kim ve nereli olduğu bugün araştırılıyor.

Öykü Güven, 2003 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Lise eğitimine bitiren genç oyuncu ünlü yapımcı Birol Güven’in kızıdır.

Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan’ın başrolü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosunda yer almakta ve Merve karakterini canlandırmıştır.

1.65 m boyunda 60 kg ve Boğa burcu olan genç oyuncu Öykü Güven, 15 Mayıs 2003 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Henüz Lise öğrencisi olan Öykü Güven, ünlü yapımcı Birol Güven'in kızıdır.



Ayrıca 2016 yılında Pamuk Prens isimli sinema filminde rol alan Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinde Beton Orçun karakterinin sevgilisi Merve karakteri ile ilk defa kamera karşısına geçmiştir.



Çocuklar Duymasın dizisi ile tekrar kamera karşısına geçen Öykü Güven’e Çocuklar Duymasın dizisinde Tamer Kadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Melek Şahin, Suzan Kardeş, Alparslan Özmol, Şükrü Koruyucu, Alp Eren Khamis, Süleyman Yağcı, Ferdi Akarnur gibi usta oyuncular eşlik etmektedir.



Öykü Güven’in Yer Aldığı Projeler



Filmleri ve Dizileri:



2017 – Çocuklar Duymasın

2016 – Pamuk Prens

2002 – Çocuklar Duymasın

ÖYKÜ GÜVEN'İN BABASI BİROL GÜVEN KİMDİR?

Birol Güven, 1 Mayıs 1964 tarihinde Kocaeli, Darıca’da doğmuştur. İki abisi, bir kız kardeşi vardır. Annesi Aynur Hanım ve babası Erdoğan Bey Girit’ten gelip Darıca’ya yerleşmiştir. Babası Darıca’da Aygaz tüp bayiliği yapmış. Küçüklüğünden itibaren babasının yanında çalışmış.



Darıca Ortaokulundan sonra Gebze Lisesi’nden mezun oldu. 1983 yılında başladığı Ankara Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde okuyarak 1988 yolduktan sonra kısa bir zaman İngilizce öğretmenliği, animatörlük denemesi ve bir süre de turizm rehberliği ile meşgul oldu. İstanbul Sultanahmet’te İngilizce turist rehberliği yaptığı sırada İş görüşmesi için gittiği Manajans’ta Yavuz Turgul ile tanışmış ve onun sayesinde senarist Gani Müjde ile tanışmış sonra da onun yanında “Tükenmez Kalem” ekibinde senaryo yazarlığına başlamıştır.





Gani Müjde, tanışmalarının ardından Birol Güven ile birlikte 1996 yılında bir şirket kurdu. Şirkette ikilinin ortaklığı 2002 yılına kadar sürer. Daha sonra Birol Güven, eşi Burcu Güven‘le beraber isim değişikliğine giderek MinT‘i (Made in Turkey) kurar.



Birol Güven, eşi Burcu Güven ile birlikte 1996 yılında “Mint Produksiyon” yapım şirketini kurdu. Mint’in açılımı : “Made in Turkey” (Türkiye’de Üretilmiştir)



Cem Özer‘in televizyonda yayınlanan “Laf Lafı Açıyor” programına iki yıl metin yazarlığı yaptı. 1999 yılında ilk dizisi “Ayrılsak da Beraberiz” i TRT için yaptı. Ardından 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisini yaptı. Beklenenin çok çok üzerinde bir ilgiyle karşılandı. Ardından, yine bir aile dizisi olan En Son Babalar Duyar‘la televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. O da çok beğenilir.



Ve Birol Güven, çok sevilen bir sürü diziye imzasını atmaya devam etti.



Birol Güven, Burcu Güven ile evlidir. Can (d.1997) ve Öykü (d.2003) adında iki çocukları vardır.



Kitapları :

Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye

Yatak Odası Diyalogları



Birol Güven’in “Mint Produksiyon” olarak yaptığı yapımlar :

Filmler :

2014 – Mandıra Filozofu

2010 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2009 – Dersimiz Atatürk







Diziler :

2013 – Doksanlar

2013 – Aşk Emek İster

2013 – Evlilik Okulu

2012 – Zengin Kız Fakir Oğlan

2012 – Seksenler

2011 – Arka Sıradakiler Umut

2011 – Babam Sağolsun

2010 – Bana Bunlar Gel

2010 – Öğretmen Kemal

2009 – Papatyam

2008 – İyi Uçuşlar

2008 – Komedi Türk

2008 – Yalancı Romantik

2007 – Arka Sıradakiler

2007 – Benden Baba Olmaz

2007 – Metropol Cafe

2007 – Oks Anneleri

2006 – Anadolu Kaplanı

2006 – İlk Aşkım

2005 – İki Arada Aşk

2005 – Sonradan Görme

2004 – Kadın İsterse

2004 – Çocuklar Ne Olacak

2004 – Karım ve Annem

2002 – En Son Babalar Duyar

2002 – Çocuklar Duymasın

1999 – Ayrılsak da Beraberiz