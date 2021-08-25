İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2021 Çarşamba / 17 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4102
  • EURO
    9,8684
  • ALTIN
    484.207
  • BIST100
    1456.44
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Ayça Erturan koronavirüs delta varyantına yakalandı
Magazin

Oyuncu Ayça Erturan koronavirüs delta varyantına yakalandı

Kısa süre önce hamile olduğunu açıklayan Ayça Erturan, delta varyantına yakalandığını duyurdu.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:17
ABONE OL

Ayça Erturan kısa süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek annesi olmak için gün sayan Erturan delta varyantına yakalandığını duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı.

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.

Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.