25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:17

Ayça Erturan kısa süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek annesi olmak için gün sayan Erturan delta varyantına yakalandığını duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre, kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı.

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.

Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.