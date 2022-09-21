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Magazin

Oyuncu Başak Özel hayatını kaybetti

Umutsuz Ev Kadınları, Karadayı ve Anne gibi yapımlarda rol alan oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti.

21 Eylül 2022 Çarşamba 08:32 - Güncelleme:
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Oyuncu Başak Özel, 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyucular Sendikası, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Açıklamada, "Meslektaşımız Başak Özel hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." denildi.

BAŞAK ÖZEL KİMDİR?

Sanat hayatına Ankara Sanat Merkezi'nde aldığı tiyatro kurslarıyla başlayan Başak Özel, daha sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ali Hünal Kabare Tiyatrosu'nda oyunculuk deneyimini geliştirdi. Özel, çeşitli bankaların çocuk tiyatrosu topluluklarında, Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Ekin Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Başak Özel, tiyatronun dışında, "Kolpaçino: Bomba" , "Umutsuz Ev Kadınları", "Karadayı" ve "Anne" gibi yapımlarda da rol almıştı.

  • Başak Özel
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  • Oyucular Sendikası

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