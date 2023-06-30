KURBAN BAYRAMI'NI HEDEF ALDI
Başak Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurban ibadetini hedef aldı.
Oyuncu "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi" diyerek adeta Kurban Bayramı'na nefret kustu.
"Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın.
Kurban kesmeyi İslam'ın şartı sananların yaşadığı ülke... Bazen ne işim var burada diyorum... İlk emri Oku olan dininin şartlarında hayvan katli olduğunu sanıyor. Dahası bunun emir olduğunu zannediyor."
TEPKİ YAĞDIBaşak Sayan'ın söz konusu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.