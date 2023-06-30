2006 yılında yayınlanmaya başlayan Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Ceyda" karakteriyle hafızalara kazanan Başak Sayan, uzun süredir sessizliğini koruyordu.



Sayan, tekrar gündeme olmak için Kurban Bayramı'nda tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

KURBAN BAYRAMI'NI HEDEF ALDI

Başak Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurban ibadetini hedef aldı.

Oyuncu "Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi" diyerek adeta Kurban Bayramı'na nefret kustu.

Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın.

Kurban kesmeyi İslam'ın şartı sananların yaşadığı ülke... Bazen ne işim var burada diyorum... İlk emri Oku olan dininin şartlarında hayvan katli olduğunu sanıyor. Dahası bunun emir olduğunu zannediyor."

TEPKİ YAĞDI

Başak Sayan'ın söz konusu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.