Engin Yüksel'in oğlunun vefatı sonrası oyuncunun hayatı ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı. Tiyatro, Sinema ve Dizi oyuncusu olan Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Peki Oyuncu Engin Yüksel kimdir, hangi dizilerde oynadı? Engin Yüksel'in oğlunun hastalığı nedir? İşte oyuncunun hayatı hakkında merak edilenler

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Engin Yüksel evlat acısı yaşıyor. Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz yaşamını yitirdi.

ENGİN YÜKSEL'İN OĞLUNUN HASTALIĞI NEDİR?



Bir kız bir erkek bebekleri dünyaya gelen çift, doğumdan bir süre sonra oğullarının epilepsi hastası olduğunu öğrendi. Uzun süredir hastalıkla mücadele eden minik Çınar Aziz, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu.

Yüksel vefat haberini; "1 Ekim 2020 Perşembe, annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım.Ne dündü be ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum." sözleriyle verdi.

ENGİN YÜKSEL KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Yüksel 20 Mart 1969 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü mezunu. Adana Şehir Tiyatrosunda oyunculuk yapmaktadır.

Yardımcı rollerde hem iyi hem kötü karakterleri canlandırmıştır. 1994'teki Kaygısızlar dizisindeki rolü ile ve sonra diğer rolleriyle geniş kitleler tarafından tanınan Engin Yüksel, şimdiye kadar çok sayıda film ve dizide rol almış, ayrıca seslendirmeler yapmıştır. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.