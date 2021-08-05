5 Ağustos 2021 Perşembe 09:54 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:54

Cem Yılmaz ile reklam çekimi yaptığı sırada fenalaşan, ardından tatilde baygınlık geçiren ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi. Peki Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında? İşte Hülya Duyar'ın oynadığı dizi ve filmler

Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'la reklam filmi çektiği sırada bayılmış, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Duyar, fenalaşmasının ardından bu kez de tatilde baygınlık geçirdi.

51 yaşındaki usta oyuncuya yapılan ilk kontrollerde beyninde tümör tespit edildi.

Ameliyat olması beklenen Duyar, hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Duyar, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.

Ünlü oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" diye konuştu.

HÜLYA DUYAR KİMDİR?

Hülya Duyar, 1970 yılında Sivas'ta doğdu. 51 yaşındaki Duyar, Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak, kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır.

2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca, alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır. Son olarak final yapan Karagül dizisinde Emine rolünü canlandırmıştır.

HÜLYA DUYAR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 : Günlük : Frau Ott : TV Filmi

2004 : Süperseks : Hotline patronu : Sinema Filmi

2006 : Janjan : Meryem : Sinema Filmi

2007 : Made in Europe :: Sinema Filmi

2009-2010 : Bir Bulut Olsam : Fatma Bulut : 1-2 Sezon ; TV Dizisi

2009 : Evet, ich will! : Sülbiye : Sinema Filmi

2010-2011 : Gönülçelen : Kadriye : 1-2 Sezon - TV Dizisi

2011 : Zenne : Müjgan : Sinema Filmi

2012 : Mutluluk : Friseurin : Sinema Filmi

2013-2016 : Karagül : Emine : 4 Sezon - TV Dizisi

2014 : Deliha : Fatma : Sinema Filmi

2014 : Kuzu : Lütfiye : Sinema Filmi

2017 : Evlat Kokusu : Müzeyyen : TV Dizisi

2017 : Fazilet Hanım ve Kızları :: TV Dizisi

2019 : Sevgili Geçmiş : Afet : TV Dizisi

2019- : Doğduğun Ev Kaderindir : Sultan : TV Dizisi

2020 : Eltilerin Savaşı : Hülya : Sinema Filmi

2021 : Azizler : Rüya : Sinema Filmi