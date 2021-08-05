Cem Yılmaz ile reklam çekimi yaptığı sırada fenalaşan, ardından tatilde baygınlık geçiren ünlü oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespit edildi. Peki Hülya Duyar kimdir, kaç yaşında? İşte Hülya Duyar'ın oynadığı dizi ve filmler
Hülya Duyar, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'la reklam filmi çektiği sırada bayılmış, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Duyar, fenalaşmasının ardından bu kez de tatilde baygınlık geçirdi.
51 yaşındaki usta oyuncuya yapılan ilk kontrollerde beyninde tümör tespit edildi.
Ameliyat olması beklenen Duyar, hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Duyar, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.
Ünlü oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" diye konuştu.
HÜLYA DUYAR KİMDİR?
Hülya Duyar, 1970 yılında Sivas'ta doğdu. 51 yaşındaki Duyar, Çocukluk ve gençlik günlerinin bir kısmını geçirdiği Almanya'ya 1978 yılında taşınmıştır. 1989 yılında eğitimini tamamlayarak, kuaför ve makyaj sanatçısı olarak tiyatroya ilk adımını atmıştır.
2000 yılında sinema ve televizyon çalışmalarına başladı. Ayrıca, alanıyla ilgili sahne makyajı ve casting işleri de yapmaktadır. Son olarak final yapan Karagül dizisinde Emine rolünü canlandırmıştır.
HÜLYA DUYAR'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2002 : Günlük : Frau Ott : TV Filmi
2004 : Süperseks : Hotline patronu : Sinema Filmi
2006 : Janjan : Meryem : Sinema Filmi
2007 : Made in Europe :: Sinema Filmi
2009-2010 : Bir Bulut Olsam : Fatma Bulut : 1-2 Sezon ; TV Dizisi
2009 : Evet, ich will! : Sülbiye : Sinema Filmi
2010-2011 : Gönülçelen : Kadriye : 1-2 Sezon - TV Dizisi
2011 : Zenne : Müjgan : Sinema Filmi
2012 : Mutluluk : Friseurin : Sinema Filmi
2013-2016 : Karagül : Emine : 4 Sezon - TV Dizisi
2014 : Deliha : Fatma : Sinema Filmi
2014 : Kuzu : Lütfiye : Sinema Filmi
2017 : Evlat Kokusu : Müzeyyen : TV Dizisi
2017 : Fazilet Hanım ve Kızları :: TV Dizisi
2019 : Sevgili Geçmiş : Afet : TV Dizisi
2019- : Doğduğun Ev Kaderindir : Sultan : TV Dizisi
2020 : Eltilerin Savaşı : Hülya : Sinema Filmi
2021 : Azizler : Rüya : Sinema Filmi